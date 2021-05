Salvador Rodríguez, es el nuevo “cadete” de la defensa de Mazatlán FC

Mazatlán, Sin.- Nunca nadie pensó, que el guardianes 2021 sería la temporada debut, de Salvador Rodríguez Morales, jugador nacido en Morelia, Michoacán y tuvo la fortuna que a sus 19 años, pisó por primera vez un terreno de juego en primera división.

“Chavita”, como se le conoce desde las fuerzas básicas, había destacado en el torneo Sub-20 del apertura 2020, siendo una parte importante del equipo, que en ese momento era dirigido por Horacio Cervantes y fue participe de 13 encuentros, 12 como titular.

Deportes Mazatlán FC, no contará con cinco jugadores para el próximo torneo

Ese trabajo que hizo en fuerzas inferiores, fue notado rápidamente por Tomás Boy, director técnico que lo debutó en primera, en un partido muy bravo ante los Tigres de la UANL, en el estadio Universitario.

Mazatlán, tenía muchas bajas en la defensa y Boy llamó al joven defensa, donde le jugó al tu por tu, a André Pierre Gignac, delantero estrella de Tigres y Carlos González, quitándoles algunos balones y siendo una parte importante de esa victoria cañonera en Monterrey.

“Cuando me llamaron, siempre comenzó ese nervio, de que puede ser hoy, puede ser hoy y cuando vi la convocatoria, ya me imaginaba en la cancha y desde el entrenamiento me sentía diferente, yo quería que me fuera bien y siempre aprender de mis compañeros”, exclamó Rodríguez.

Rodríguez, fue un jugador que cumplió en este torneo, pues desde su llamado al primer equipo ese sábado 13 de marzo, el juvenil ya no regresó a la Sub-20 y se mantuvo ahí peleando un puesto en la defensa.

También puedes leer: Fuerzas básicas de Mazatlán FC disputaron un “agridulce” cuadrangular

Con los cañoneros estuvo en cuarto partidos, siendo tres de ellos como titular y muchas veces sorprendido a en el once que lanzaba Tomás Boy en alguno de sus encuentros. “Siempre que estoy en la cancha, tengo que disfrutar el momento”.

Salvador Rodríguez ha venido picando pierda desde las inferiores Foto: Cortesía | Mazatlán FC

SUEÑA CON REPRESENTAR A MÉXICO

Como meta “Chavita” la tiene clara, ya que jugar con la Selección Mexicana sería su máximo logró como profesional y más si es en un mundial, pero para ello, sabe que todavía tiene que afianzarse con Mazatlán FC.

“Sueño como todos jugar un mundial, representar a mi país es mi deseo, pero para llegar a eso, tengo que saber representar el equipo en el que estoy y aquí es donde empiezo a conocer otro tipos de aspectos que no conocía en futbol”, remató el defensor.













Lee mas aquí:

Deportes Mazatlán FC, a un casi un año de su creación y sin liguilla

Deportes Escandalosos marcadores en la penúltima jornada de la Primera Fuerza