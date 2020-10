Salvador González sorprendido por el Premio Nacional del Deporte

Mazatlán, Sin.- El entrenador de la Selección Mexicana del Voleibol de Playa, Salvador González Arreola, fue el ganador del Premio Nacional del Deporte, en la modalidad de Entrenador Convencional, siendo este uno de los máximos logros para el entrenador mazatleco.

“Para mí es una sorpresa muy grata el que me hayan elegido, me pone muy contento y sobre todo a mis jugadores, quien me han felicitado”, expresó el entrenador de voleibol de playa, quien se integró en 1998 con la Selección Nacional.

Deportes Venados y Yaquis realizan cambio de jugadores

“Gracias a todos los que me han apoyado, tras conocer la noticia vinieron a mi mente los recuerdos de todos los procesos vividos, esto es un reconocimiento a la trayectoria que hemos forjado, pero lleva el apellido de todos mis jugadores, gracias a ellos y a su gran esfuerzo”, declaró.

González Arreola fue elegido por a través por una votación que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Fisíca de Deporte (CONADE) y que hoy dieron a conocer los resultados.

“Chava” es uno de los entrenadores más destacados, pues desde los Juegos Olímpicos de Sydney ha destacado por su amplio trabajo, llevando a parejas como Hilda Gaxiola y Tere Galindo, Joel Sotelo y Juan Rodríguez.

Además de tener participación en Atenas con Hilda Gaxiola y Mayra García, en Beijing con sus muchachas Mayra García y Bibiana Candelas 17 y Río de Janeiro con Lombardo Ontiveros y Juan Virgen.

Puedes leer: Sólidos candidatos al PED atletas de la UAS

A pesar de la pandemia, Salvador busca clasificar a Tokio con las parejas integradas por Juan Virgen y Lombardo Ontiveros / José Luis Rubio y José Gaxiola / Martha Revueltas y Zayra Orellana.

PARA SABER

La ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2020, se realizará el próximo 20 de noviembre, en el marco de la conmemoración del 110 Aniversario de la Revolución Mexicana, acto que será encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.









Lee más aquí ⬇