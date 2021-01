Rosa María Guerrero se prepara para su pase a Tokio

Mazatlán, Sin.- De la mano de Juan Castellanos, la lanzadora paralímpica Rosa Maria Guerrero, realizó una serie de pruebas, para ver las condiciones en las que se encuentra y viajar al selectivo en el Estado de México, que será el próximo mes de marzo.

“Rosa va muy bien en su preparación, quedó demostrado en el chequeo que se dio a la par del que se realizó a nivel nacional, en el que estaban conectados atletas de diferentes estados y fue supervisado por el entrenador Iván Rodríguez Luna”, dijo Castellanos Velarde.

Deportes Rosa María Guerrero regresa a los entrenamientos

La lanzadora de bala y disco sigue con su preparación de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón, que tendrían lugar en 2020, y que fueron aplazados para llevarse a cabo del 24 de agosto al 5 de septiembre de 2021, por el tema de la pandemia provocada por el Covid-19.

“La única prueba que he tenido previo a Tokio es la pandemia, me he enfocado mucho a mi trabajo a pesar de todo lo que estamos viviendo a nivel mundial. Seguimos preparándonos, seguimos entrenando y enfocada en el plan de entrenamiento”, expresó por su parte Guerrero Cázares.

“Cada vez que completo una etapa nueva me siento mucho más fuerte, estoy muy enfocada y eso se ve reflejado en cada una de las cosas que hago”.

Tokio 2021 significará para Rosa Guerrero su debut en la máxima justa del deporte adaptado, certamen al que llegará luego de conquistar dos preseas doradas en sus primeros Juegos Parapanamericanos, realizados en Lima, en 2019.

Puedes leer: Rosa María Guerrero entrena con miras al Paralímpico

Foto: Cortesía │ IMDEM

Tras realizar el chequeo este viernes en la pista del Centro Deportivo Benito Juárez, Rosa María Guerrero regresará a Puerto Vallarta para seguir con los entrenamientos supervisados por el entrenador Iván Rodríguez Luna, junto a su compañera de equipo, Floralia Estrada.

“Mi objetivo es subir al podio, independientemente de la marca que me pidan, yo voy por la que tengo en mente y por la que trabajó arduamente”, dijo.









Lee más aquí ⬇

Deportes Todo listo para abrir el telón de la jornada 6 de la Primera Fuerza

Deportes Listo Panamá para la Serie del Caribe de Mazatlán