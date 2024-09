Rosa María Guerrero, la doble medallista olímpica hace historia en los paraolímpicos de París 2024

Mazatlán, Sin.- Muy pocos deportistas en el mundo han ganado el mérito de ser dos veces medallista olímpico y en Mazatlán, solo una mujer con un corazón de guerrero, lo ha conseguido, y ella es Rosa María, la para atleta porteña, que ha puesto a México en la cúspide del deporte mundial.

Desde pequeña, Guerrero Cazares estuvo involucrada en el deporte, pues al vivir a unos metros del Club Deportivo Muralla, la hizo inclinarse por el futbol, al hacerlo de manera recreativa y sobre todo destacando, con campeonatos de goleo.

Puedes leer: Culiacán dedica mural de 20 metros a atletas sinaloenses de los Juegos Olímpicos 2024

La mazatleca, estuvo siempre buscando el quehacer dentro del deporte, hasta que una bacteria le cambiaría la vida en el año 2010, que fue un año en el que cambió por completo su vida y la de su familia.

“En ese tiempo, a mí me comenzaba a dar temperatura, de dolía mi cuerpo y hubo un punto donde yo ya no pude más, era una bacteria, que en ese momento los médicos no sabían que era, hasta que me pudieron salvar la vida, gracias al cardiólogo Aguilar, que pudo ayudarme, ya que se pudo ir hasta mi cerebro”, recuerda.

Aunque la bacteria le paralizó las dos piernas, y no pudo más caminar, eso no la desanimó, ya que incursionó en el baloncesto de silla de ruedas, dándole el nombre al equipo de Mazatlán, como los Guerreros, en honor a ella.

La sinaloense está en la historia del deporte mexicano. Foto: Cortesía / Comité Olímpico Mexicano

El atletismo lo viene practicando desde el 2016

Guerrero siempre se ha caracterizado por tener una gran fuerza, así que comenzó a prepararse para el lanzamiento de bala, de la mano del quien en ese momento era su entrenador Iván Rodríguez, lanzando 5.96 metros sin tener una técnica, solo poder y una gran mentalidad.

Su talento no pasó desapercibido y fue convocada por el Centro Olímpico Nacional para concentrarse con más para atletas del país en la Ciudad de México.

“Estuve unos meses concentrada y rápido rompí la marca en bala, yo estaba en una etapa general, y vio mi entrenador que rompí la marca de 6.79 y rápidamente fui convocada para la clasificación en el 2016.

Después de superar la marca de 6.79 metros, con pura velocidad logró imponer un récord de 7.10 metros, que la orilló a prepararse aún más para alcanzar marcas y sobre todo soñar con una medalla paralímpica, que no veía imposible.

Foto: Cortesía / Comité Olímpico Mexicano

Los Para Panamericanos de Lima 2019 fue un momento de crecimiento para ella

Rosa María, estuvo trabajando fuerte, hasta que en Lima 2019 hizo su primera hazaña y demostrando lo que sería en un futuro, ser doblemente medallista en los Para Panamericanos, dejando su nombre en letras de oro, al ganar en lanzamiento de disco 22.74 metros y 8.11 metros en lanzamiento de bala.

Esas medallas automáticamente le dieron las puertas para participar en Tokio 2020, aunque tuvo que esperar un año por el tema de pandemia, pero logró enfocarse demasiado en un objetivo que era una medalla olímpica, algo que en ese momento ningún mazatleco tenía.

Tokio 2020 la hizo llenarse de gloría y lo replicó en Paris 2024

Guerrero Cazares se enfocó tanto en esa medalla, que logró conseguir el bronce en el lanzamiento de disco en la categoría F55, un 27 de agosto del 2021, logrando hacer historia para México, para Sinaloa y Mazatlán, que la convirtió en la primera mujer y primera deportista mazatleca en lograr una medalla paralímpica.

Deportes Rosa María Guerrero Gana Bronce en el Mundial de Para Atletismo en Kobe, Japón

Ese trabajo de casi cinco años de esfuerzo y dedicación dieron frutos, y comenzó a ser una maquinaria de producir medallas, ganando varios Grand Prix, e incluso en el 2023, llevándose el oro en el Mundial de Para Atletismo, en lanzamiento de disco.

La historia la volvería a escribir la mujer de la fuerza bruta en Paris 2024, parándose el 30 de agosto en el Estadio de Francia, apenas en el segundo día de competencias, para volverse a subir a un podio paralímpico.

Aquel viernes, le favoreció todo a Rosa María, que lanzó el disco a una distancia de 25.81 metros, para ganar de nueva cuenta el bronce, quedando solo por detrás de la colombiana Erica Castaño que colgó 26.70 metros, y de la china Feixia Dong que lanzó 26.67 metros.

Al final de la prueba y ya con su segunda medalla de bronce, la mazatleca declaró: “Me gusta mucho lo que hago. Me gusta mucho el deporte y ha disfrutado mucho el atletismo de campo desde que empecé.

Está en la historia del deporte mexicano

Hoy con 39 años de edad, Rosa es la segunda sinaloense y mujer, en tener dos medallas olímpicas seguidas, así como lo hizo la guasavense María del Rosario Espinoza en Beijín 2008 y Londres 2012, aunque “Chayito” sumó otra presea más en Rio 2016.

Además de que Guerrero, se une con el también mazatleco Marco Verde, quien ganó medalla de plata en la disciplina de box en esta edición de los Juegos Olímpicos y Paralimpicos en París.