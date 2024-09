Rodolfo Pizarro tiene como misión estar en el Mundial del 2026 con México

Mazatlán, Sin.- Al ser prácticamente borrado del AEK de Atenas, el mediocampista ofensivo Rodolfo Pizarro asumirá un nuevo rol en el Mazatlán FC, equipo con el que debutará este sábado, justamente ante Rayados, quien fuera la última institución que pisó el ‘Joker’ antes de irse a la MLS y Europa.

Pizarro tuvo su primera conferencia de prensa en la sultana del norte, donde se dijo agradecido por la oportunidad que le brinda ahora el Mazatlán FC, equipo que le abrió las puertas para volver a la Liga MX, para enfocarse en una sola cosa: llegar con buen nivel al Mundial del 2026.

También puedes leer: La ausencia de gol, el principal problema del Mazatlán ante Necaxa

“Físicamente, me siento muy bien, creo que hasta mejor que hace mucho tiempo, y regresé a México para jugar, allá no tenía oportunidad y además de tener a favor que conozco al profe, para hacer lo que más me gusta”, dijo el reciente fichaje del Mazatlán.

Pizarro fue claro y las expectativas son altas del jugador, de poder estar de nuevo en una convocatoria de la Selección, pues aún es joven y cuenta con 30 años de edad, pero tendrá que poner todo en sus manos y a base de trabajo para regresar a un buen nivel.

“Tengo deseos de ir al Mundial, pero primero tengo que hacer bien las cosas aquí. Pero vamos paso a paso, primero tenemos que ganar”, agregó.

No fue lo que esperaba en Europa

Pese a conocer a Matías Almeida y tener de compañero a Orbelin Pineda, Pizarro no pasó del todo bien su estancia en Grecia, además de vivir un amargo momento personal, que ahora lo hacen volver con el Mazatlán.

“Psicológicamente, no tuve un buen año para mí, tuve muchos factores en mi contra y si vuelvo al pasado, tomaría la misma decisión, porque mi sueño era jugar en Europa, aunque nunca supe por qué no jugaba, hablaba con Almeida, pero jamás lo entendí”, explicó Pizarro.