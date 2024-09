Rodolfo Pizarro se arrepiente de jugar en el fútbol griego con AEK de Atenas

Mazatlán, Sin.- Muchas miradas ha atrapado la llegada de Rodolfo Pizarro al Mazatlán FC, pues llegó como agente libre al puerto, donde estará por un año, luego de estar en Grecia, en el equipo de Matías Almeida, haciendo muy poco y ahora busca reivindicar su carrera como jugador del Mazatlán.

El nacido en Tamaulipas dijo para Azteca Deportes que uno de sus peores errores de su carrera es haber ido a Europa, luego de su paso por MLS con el Inter de Miami, antes de la llegada de Messi.

“Diría que ha sido la peor decisión que he tomado, porque la verdad no pude hacer lo que más me gusta, que es jugar. Si lo tuviera que volver a tomar, no lo hubiera hecho, viendo las cosas que sucedieron. Son situaciones de la vida, te hacen aprender y valorar”, dijo para Azteca Deportes.

Pizarro también agregó que la Liga MX es mejor que la griega y que valora más jugar en territorio nacional que fuera, luego de sufrir una devaluación muy fuerte en su precio, ya que en 4 años pasó de costar 11.5 MDD a solo 1.5 millones.

“Si me pongo a comparar la Liga, creo que es mejor la mexicana, por la infraestructura, los estadios, es mejor la mexicana. Te hace valorar igual al país, muchas veces uno piensa que por ir a Europa, todo va a ser espectacular. La ciudad, el país, y cuando te das cuenta lo que es México, como país, como economía, todo, creo que estamos muy superior que muchos países europeos, entonces eso, igual me hace valorar mi país”, agregó.

Cerca de debutar con el Mazatlán

Aunque apenas llegó el martes al puerto, Pizarro estuvo en el palco en el juego del miércoles ante Necaxa y podría ver actividad este fin de semana, en el regreso de Vucetich al BBVA, y también de Pizarro, que fue el último equipo en el que estuvo antes de ir a Estados Unidos y Grecia.