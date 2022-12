¡Regresa el futbol champagne! Mazatlán FC recibe a Tigres en la Copa

El Mazatlán FC abrirá este martes en punto de las 20:00 horas ante Tigres, sus compromisos dentro de la Copa, que servirá a varios equipos del futbol mexicano como juegos de preparación, antes de iniciar el próximo 6 de enero la Liga.

Los morados, quienes no han presentado bajas hasta el momento en la plantilla, esperan hacer una buena Copa, donde todos los jugadores tendrán juego, con el fin de encontrar el once titular de cara a la siguiente campaña.

Gabriel Caballero, contará con todo el plantel a su disposición, además de echar la mano de algunos juveniles que esperan estar en el primer equipo y es la oportunidad de mostrarse en la cancha para ganarse un lugar.

Marco Fabián, Nicolás Vikonis, Néstor Vidrio, Jorge Padilla, Carlos Vargas, entre otros, han conformado la base del equipo, quien buscará llegar lo más lejos en este torneo, que es de gran importancia para el club.

Estos duelos serán importantes para evaluar el plantel de cara al próximo torneo. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

Cuatro juegos importantes a disputar en la fase de grupos

Mazatlán FC, está ubicado en el grupo B, y además de enfrentar a Tigres esta noche en el “Volcán” Universitario, jugarán ante Chivas el próximo viernes, Atlas y Santos Laguna, todos en tierra jalisciense, de la cual saldrán los equipos para la siguiente ronda.

¿Jugará Benedetti?

Una de las incertidumbres que se ha generado, es si el mediocampista Nicolás Benedetti jugará con los morados, pues al no reportar con el América a principios del mes, y que el club morado no ha hecho oficial su supuesto pase con Mazatlán, la afición estará al tanto de los encuentros para ver si Nico continua o no en el plantel.