Ramón Ríos: el hombre seguridad

Mazatlán, Sin. En Venados de Mazatlán últimamente, se ha caracterizado por tener muy buenos segundas bases nacionales, como no recordar a Miguel Flores que jugó en la época dorada del equipo, cuando obtuvieron el bicampeonato y la Serie del Caribe, o el mítico Osvaldo Morejón que defendió esa almohadilla con uñas y dientes.

Actualmente el equipo agregó un elemento importante para el cuadro de Juan José Pacho, y estamos hablando de Ramón “Pulpa” Ríos. El nacido en Guaymas Sonora, ha sido un buen guante para las organizaciones que ha vestido, resaltando su paso por Venados, equipo en el cual quedó maravillado.

La “Pulpa” como se le conoce, llegó a Venados de Mazatlán en los playoff de la temporada 2018-2019, ganándose rápidamente el apoyo de todos los porteños, ya que estaba en una buena racha, con su ex equipo Águilas de Mexicali.

Ante esto la directiva del puerto, gestionó su pase a Venados de forma definitiva y así fue como el segunda base arribó a Venados el pasado invierno tras un cambio con Águilas de Mexicali.

“Me sentí muy bien esta primera temporada con Venados, gracias que conocía un poco del club por la experiencia que había vivido un año antes con ellos, eso me ayudó a adaptarme más rápido, la camarería de los compañeros es fundamental, todos ellos me respaldaron y sobre todo la directiva siempre al pendiente de mí”, dijo Ríos.

El pelotero de 32 años de edad batalló un poco en su presentación con el equipo, pero con el paso de la temporada fue ajustándose hasta mejorar su rendimiento, siendo ese guante seguro que le hacía falta a los del puerto.

Ríos vivió una parte de la temporada muy complicada con Venados de Mazatlán, en donde sintió mucha desesperación en no poder batear y no poder ayudar al equipo “Mi primer año con Venados fue difícil, ya que hubo un momento de la temporada en que me entró mucha desesperación, no me salían las cosas, sabía bien que podía hacer algo más, el equipo también estuvo batallando”, expresó la segunda base.

Esa mala racha, cambiaria durante la temporada, ya que, respondía con el bate, tanto que fue uno de los elementos más consistentes en los playoffs y sorprendido por la actuación que tuvo el equipo en las instancias finales.

“Fue una temporada difícil, pero que al final termina de alguna manera que se puede decir que se rescató la campaña, pienso que el cierre que tuvimos fue muy grande para poder olvidar un poquito lo que había pasado en la temporada”.





La “Pulpa” realizó ajustes ofensivos para mejorar y hasta le alcanzó para ser tomado en cuenta como refuerzo de México en la Serie del Caribe, a pesar de ello, Ramón se quedó con la espinita de conseguir el tan anhelado título 10 para los Rojos del Puerto.

“No nos queda de otra que esperar el siguiente invierno para buscar mejorar en todos los aspectos, si el año pasado nos quedamos cortos del campeonato, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para alcanzar la meta próxima que es el título y no olvidar que el año entrante será la Serie del Caribe en el puerto y eso es muy motivante para todos”.

LOS NÚMEROS DE LA PULPA ESTA CAMPAÑA

La “Pulpa” participó en 63 juegos, con un cuadrangular, impulsó 18 carreras y su promedio de bateo fue de .243.





Ramón Ríos le ha dado consistencia y seguridad al equipo. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

















