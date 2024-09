Ramiro Peña es de las novedades en el campo de entrenamiento de los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Con la encomienda de encaminar a los Venados a una nueva final, reportó el capitán Ramiro Peña, quien se encuentra ya entrenando en el Teodoro Mariscal para ponerse listo de cara al arranque de la LMP el próximo 13 de octubre.

Peña viene de un año difícil, pues perdió dos finales consecutivas, pero eso no lo hará que se desanime, pues en el Pacífico tendrá el tiempo de reivindicarse, y alcanzar el objetivo de Mazatlán, que es la décima corona.

“Es un año de altas y bajas, llegamos aquí en la final y perdimos, llegamos a la Serie del Rey y la perdimos, aunque no me puedo quejar, no estoy contento y aún hay cosas que hacer. Cuando uno falla y las cosas no estén bien hechas, te queda esa espinita, pero vamos con todo esta vez”, expresó.

Ramiro, quien es considerado como uno de los líderes del equipo, expresó que hay una buena cantidad de peloteros jóvenes, quienes podrían ser la cara de la novena roja en unos años más. “Hay jóvenes empujando muy bien y hay que pulirlos, hay que darle la chanza para que aprendan, porque el camino no está fácil, y todo esto es para forjarle el carácter a este equipo”.

Espera tener una buena temporada

Con mucha salud y una gran mentalidad, Peña espera volver a hacer las cosas bien con Venados, y que los recién llegados puedan aportar su granito de arena.

“Yo sé que los que van llegando sea ese granito de arena que necesitábamos, y que el talento siga creciendo, y decirles también que aquí en el Pacífico hay buen beisbol, y ahora nos toca ponernos a tono físicamente, y mentalmente ya descansé lo que tenía que descansar”, enfatizó.