Rafael Arias Ayón es el “Rey de los Mares”

Mazatlán, Sin. - Mencionar el apellido Arias en el puerto de Mazatlán es relacionarlo directamente con la natación, ya que dicen los que saben que ese apellido fue “traído por las mismitas olas del mar”, desembarcando en una familia de expertos nadadores, entre los que destaca Rafael Arias Ayón.

El profesor Arias es un experimentado, conoce al mar como la palma de su mano, ya que desde que nació estuvo rodeado de las corrientes marinas, olas y fauna, que sólo el Océano Pacífico puede brindar.

“Yo nací por la calle Simón Bolívar, aquí cerca de Playa Norte, yo creo que toda mi vida he estado en el mar, recuerdo que cuando nos cambiamos en una casa cerca de la playa, las olas nos llegaban casi a la puerta”, menciona.

Gracias al mar, el profesor Arias tuvo su primer trabajo, al desempeñarse como buzo, de esos que sacan ostiones y pulpos sobre las piedras de la playa, labor que realizó por mucho tiempo, hasta que emigró a Sonora para trabajar de tractorista. Tiempo después, regresó al puerto.

Como buen mazatleco y nadador, a los 25 años de edad fue cuando comienza a la vida de la natación en competencia.





Comenzamos a nadar con mi padre, el fue profesor de la prepa Rosales y aquí hemos sacado varias generaciones, desde cuando estaba el club de ciclistas Mazatlán del señor Adolfo Luna Rafael Arias Ayón





Rafa fue invitado por sus mismos alumnos a impartir cursos de natación en los hoteles de Mazatlán, cosa que realizó con mucho gusto y temple, ya que así fue formando a alberca y luego directo al mar. Con todas esas enseñanzas, comenzó a prepararse y a tomar cursos especializados para tener un mejor conocimiento.

“Yo empecé a tomar cursos, porque con los cursos, sabiéndolos tomar y aplicar, te dan buenos resultados y comenzamos a trabajar con Héctor Castorena, el ‘Indio’ Silva, entre otros, y comenzamos a preparar a en diferentes deportes”.

Cuando Rafa fue por primera vez a concursar a nivel estatal, en la Asociación Sinaloense de Natación, con sus muchachos, logró traerse una medalla con 15 nadadores que él llevaba.

“La preparación fue constante, de ganar sólo una, comenzamos a ganar 15 y ahí nos fuimos, estuve trabajando alrededor de 20 años en el Club Britania, después me fui a la ETI y aún hay varios nadadores por aquí en Playa Norte”. Como nadador estuvo alrededor de 20 años participando con la competencia Máster, siendo un recurrente.

SU PASO COMO PREPARADOR DE SALVAVIDAS

En los años 90, el profe Rafa estuvo a cargo de la Operadora de Playas, donde preparaba a los miembros de lo que se conoce ahora como Escuadrón Acuático.

“En ese tiempo empezamos sin equipo y así hacíamos muchas cosas, trabajando cuerpo a cuerpo”, recuerda. De ahí salieron muchos de los salvavidas que ahora están ahí dentro del escuadrón, siendo los de más experiencia.

LA TRAVESÍA DE LOS ARIAS

En Playa Norte los Arias tienen cerca de tres generaciones y cuando falleció el patriarca de ellos, a manera de homenaje, comenzaron a hacerle su travesía, la cual iba desde Olas Altas a Playa Norte.

“Cuando murió mi papá decidimos hacerle de manera de homenaje la travesía, pero cuando llevamos la quinta, le dije a mis hermanos que sólo íbamos hacerla por 20 años, porque no sabía si la edad me iba a dar”, recuerda.

Enseñan nadadores buenas cosas dentro de Olimpiada. / Enseñan nadadores buenas cosas dentro de Olimpiada.

“Se cumplieron los 20 años y yo tenía 73, está pesado, entre nadar y estar en la organización, pero nos dimos a la tarea de tener alrededor de 100 nadadores y era un reto para los nadadores, yo me venía atrás siempre cuidándolos a todos”.

Como entrenador es exigente y muy entregado a las personas que se animen y que gustan de los retos, ya que está a nada de hacer historia, llevando a Sergio Velarde para cruzar el Canal de la Macha, retó que está a punto de concretar.





Aunque yo ya estoy viejo, a mí el mar me mantiene con vida, el respeto que me tienen cada uno de los nadadores que vienen aquí me sigue llenando de vida Rafael Arias Ayón

















