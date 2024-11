Quiero ser un oponente honorable para el ‘Bam’: Pedro Guevara

Mazatlán, Sin.- La ciudad de Filadelfia será testigo del próximo combate de Pedro Guevara, ante Jesse ‘Bam’ Rodríguez, por el campeonato mundial súper mosca del Consejo Mundial de Boxeo, teniendo como escenario el Wells Fargo Center.

Guevara prácticamente tendrá que hacer una pelea dura, si quiere conseguir el título ante uno de los mejores libra por libra de la división.

También puedes leer: Atlante es fuerte, pero competimos y ganamos: Sebastián Abreu

El mazatleco se preparó fuertemente para este combate tanto mental y físicamente, y buscará hacer historia este sábado en caso de convertirse en el nuevo monarca de los súper mosca.

“Estoy muy bien preparado para esta pelea porque la he estado esperando durante mucho tiempo. Me he preparado física y mentalmente para este combate, sé que el ‘Bam’ Rodríguez es un gran peleador y que es el mejor de la división”, expresó en la conferencia de prensa.

“Quiero ser un oponente honorable para él. No tomamos esto como algo fácil, respeto al deporte y a mi rival”, agregó el pugilista porteño.

No duda en volver a ser campeón del mundo

El objetivo de Pedro es destronar a Jesse ‘Bam’ Rodríguez, aunque son 10 años de diferencia, el talento de Guevara y la experiencia lo podrían catapultar como el nuevo campeón del mundo.

“Por eso trabajo duro todos los días en el gimnasio. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para ser indiscutible en 115 libras. Quiero lograr lo que pueda primero en ese peso y no mirar demasiado lejos en el futuro”, finalizó.