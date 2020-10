Queda en evidencia de decisión del manager Dave Roberts

Culiacán, Sin.- Muchos fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles, de todo el mundo, cuestionaron la decisión del manager Dave Roberts de sacar del Juego 4 de la Serie Mundial el sábado a su lanzador abridor para dicho partido.

Y es que independientemente de la nacionalidad de Julio César Urías, nacido en Culiacán, Sinaloa, México, éste había lanzado 4.2 entradas y apenas si llegaba a los 80 pitcheos realizados y al momento de ser removido se encontraban las bases limpias en el quinto inning.

Pese que ahí recibió el jonrón de Randy Arozarena para el 2-3, recetó ponches a los dos siguientes rivales.

Entonces fue que Roberts fue por él, ello pese a que venía al bat el cubano Yandy Díaz, a quien el zurdo mexicano había ponchado ya dos veces..

De esa manera Urías terminó su presentación de esos 4.2 episodios con cuatro hits concedidos—incluyendo los jonrones solitarios de Randy Arozarena y Hunter Renfroe—dos carreras limpias, nueve ponches y una sola base por bolas para salir sin decisión.

En sentido general, el sinaloense agregó otra sólida presentación a lo que ha sido una excelente postemporada, aún y el desacierto de Roberts que no es compartido por infinidad de aficionados al beisbol.

De hecho, Urías provocó 20 swings en blanco, la mayor cantidad para el oriundo de La Higuerita en su carrera de cinco temporadas en Grandes Ligas.

Se trata del quinto mayor total en un partido de Serie Mundial desde el 2000, detrás de Tim Lincecum (22, 2010, Gigantes vs. Rangers), Justin Verlander (21, 2019, Astros vs. Nacionales) y Roger Clemens (21, 2000, Yankees vs. Mets).

Urías comparte ahora el quinto puesto en ese sentido con Madison Bumgarner, (20, 2014, Gigantes vs. Reales) y Mike Mussina (2001, Yankees vs. Diamondbacks).

Las primeras palabras, al concluir el cotejo, fueron que:

“Me sentí bien”, dijo Urías. “Estuve atacando la zona y cuando salí (del juego), estaba un poco molesto conmigo mismo por los errores que hice. Estaba molesto con el jonrón que permití”.

En la presente postemporada, Urías, de 24 años de edad, ha permitido apenas tres carreas limpias (cuatro en total) en 20.2 episodios, con 25 ponches.

SIGUE EL ESPECTÁCULO DE RANDY AROZARENA

El jardinero cubano de Tampa Bay, Randy Arozarena, disparó un jonrón frente al zurdo mexicano Julio César Urías, estableciendo un nuevo récord con nueve cuadrangulares en un año de playoffs/Serie Mundial.

La marca anterior era compartida entre Corey Seager (Dodgers del 2020), el dominicano Nelson Cruz (Rangers del 2011), el puertorriqueño Carlos Beltrán (Astros del 2004) y Barry Bonds (Gigantes del 2002).

Curiosamente, el mismo sábado, Seager se había unido a Arozarena y el resto del grupo antes mencionado con su bambinazo número ocho de esta postemporada.

Tras su tercer imparable del sábado, un sencillo ante Blake Treinen en la sexta entrada, Arozarena llegó a 26 hits en estos playoffs/Serie Mundial—empatando el récord para una postemporada, que ahora comparte con el venezolano Pablo Sandoval—y ha ampliado a 58 su propia marca de total de bases alcanzadas en un año de playoffs/Serie Mundial.

