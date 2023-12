¡Que siempre no! Se cae el fichaje de Joao Rojas con Mazatlán

Tal parece que el fichaje de Joao Rojas al Mazatlán FC no podrá conectarse, luego de que el jugador decidiera no llegar al puerto, pese a que no entra en planes del club de fútbol Monterrey, y tendrán que buscar otro medio ofensivo en el mercado.

El mismo jugador declaró hace unos días que quería quedarse en Rayados y pese al interés de Mazatlán, Joao no pudo arreglarse con los Cañoneros, lo que obligó a Monterrey a buscarle otro lugar donde pueda jugar el ecuatoriano.

“Tato” Noriega confirmó la salida de Rojas de Monterrey

Recientemente, en una conferencia de prensa, el director deportivo de los Rayados, José Antonio “Tato” Noriega, confirmó que Joao no entraba en planes para seguir con Monterrey, al igual que Jonathan González, ya que el objetivo es que puedan desocupar plazas de extranjeros.

“La intención es que no sigan formando parte del plantel y estamos viendo qué alternativas pueden tener”, compartió el directivo de Rayados en conferencia de prensa.

Sin algún refuerzo confirmado

Mazatlán aún tiene varios juegos amistosos pendientes, y jugará con el plantel que cerró el torneo, ya que parece que la salida de Eduard Bello al Atlas también no se concretará.

Por el momento la directiva que comanda Carlos Vela, no ha podido traer un refuerzo que llegue a Mazatlán y la llegada de Hiram Mier al equipo, poco se ha hablado, al tener un pasado rayado, que pudiera traer beneficio para los morados.