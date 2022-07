Preocupa a Gabriel Caballero el no sumar puntos

El Mazatlán FC se encuentra en una mala racha dé resultados, la cual se hizo notar en el juego ante Xolos tras caer 2-0, siendo una derrota dolorosa para los morados, ya que es Tijuana es un rival en la porcentual.

Para Gabriel Caballero, el segundo tiempo Xolos se cuidó y arriesgó más, quedándose con el triunfo lastimosamente para el equipo del puerto.

“Quisimos hacer un equipo más rápido y dinámico y eso se notó, pero en el segundo tiempo ellos propusieron y terminamos perdiendo y perdimos así nada más. Tenemos que mejorar algunos aspectos y pensar en el próximo partido” explicó Caballero en la conferencia post partido.

Otra de las cosas que se le cuestionó, si tiene algún reclamo hacia sus jugadores, quienes han sufrido para encontrar el gol y que tienen poca capacidad para darle vuelta a los marcadores adversos, algo muy recurrente en los encuentros del Mazatlán.

Mazatlán FC no conoce la victoria. Foto: Cortesía | Mazatlán FC

“No tengo ningún reclamo, ellos se rompen el alma en la cancha, no vamos a bajar los brazos, vamos a recuperarnos bien, tenemos una semana completa y al tener a todos para el próximo partido. Nos está tocando esa rachita de no ganar, pero la vamos a romper y el objetivo sigue siendo el mismo, y hay tiempo”.

Mazatlán necesita refuerzos

En repetidas ocasiones se le ha preguntado al técnico si vendrá algún refuerzo, esto por las limitaciones que tiene el equipo en algunas zonas y que se hacen notar conforme pasan las jornadas, a lo que Caballero solo ha respondido que analizará el tema con la directiva.

“Yo tengo un gran equipo de fútbol, pero los resultados no lo va a cambiar si viene un jugador más, pero eso va a pasar por nosotros y hablarlo con la directiva”, explicó.

Mazatlán ha sufrido mucho a balón parado, siendo el coco del equipo, ya que de los 10 goles que han recibido en lo que va del campeonato, cinco han sido de balón parado.

“Pero tenemos que seguir trabajando, corregir la pelota parada y ser más certeros, tenemos que hacer mejorar a ellos y ver el trabajo de ellos”, finalizó el entrenador.