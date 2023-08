Prefiero continuar creciendo en las Mayores: Benjamín Gil 

Culiacán, Sin. -Benjamín Gil descarta la posibilidad de dirigir en el invierno y enfocará todas sus baterías para dar un paso mayor en Grandes Ligas.

El instructor de cuadro de los Angelinos declaró durante una entrevista que su intención es prepararse para un día dirigir en la gran carpa.

“Este año no tengo pensado dirigir en invierno. Sí me contactaron equipos de Dominicana, Venezuela y México, pero tengo en mente el prepararme para la oportunidad de entrevistar (como mánager o coach de banca en Grandes Ligas)”, declaró el ex timonel de Tomateros de Culiacán.

Luego de conseguir un tercer lugar histórico con México en Clásico Mundial de Beisbol, Benjamín Gil desea seguir creciendo en las mayores.

“Es algo que no he hecho anteriormente, creo que le tengo que prestar máxima atención a darme la mejor posibilidad de lograr el objetivo y estar lo mejor preparado."

“Al fin de cuentas es que ellos me procuren para entrevistarme, esa es la meta, para ser mánager o hasta coach de banca, pero seguir creciendo, seguir acercándome a lo que es mi meta de ser manejador de Ligas Mayores. Primero Dios sea más pronto que después”.

Luego de que Tomateros de Culiacán cesarán a Gil en la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico, Gil aseguró que también le dedicará tiempo a su familia.

“Voy a seguir estando ligado al beisbol de México. Tengo pensado hacer unas clínicas, unas pláticas de motivación en distintas ligas, pero voy a disfrutar de la familia, viajar."