Poly Sierra es la “Reina de las olas”

Mazatlán, Sin.- El surf es un deporte extremo que ha evolucionado con el paso del tiempo y actualmente muchos ya han dejado de lado el tabú de que es un deporte para “vagos”. Al principio eran sólo los hombres los que lo practicaban, pero ahora las mujeres se han aventurado en esta intrépida actividad acuática. En la actualidad, una de las máximas exponentes femeninas en el puerto es Ana Paola Sierra, que desde hace 14 años practica este deporte.

Ella comenzó a surfear a los 19 años, cuando decidió vivir en Sayulita, Nayarit, tierra de grandes surfers mexicanos y un semillero de talento de este deporte.

Empecé a surfear cuando conocí a unos chicos de Sayulita, con quienes tomé una sesión de surf, me encantó y fue cuando decidí que quería irme a vivir ahí, donde me quedé por seis meses.

De la mano de surfistas como Diego Cadena, Dylan Southworth, Travis Southworth y Adrián “Gatito” Rodríguez, “Poly” comenzó a abrirse camino arriba de una tabla, hasta que logró “domarla” por completo.

“Durante esos seis meses, me quedé ahí en Sayulita trabajando en el restaurante de Diego, surfeando todos los días y fue cuando me surgió ese amor por el surf, el cual no se ha ido y sigo manteniendo hasta ahora”.

Pero “Poly” también tenía otros planes en su futuro laboral, por lo que decidió irse a estudiar a Guadalajara la carrera de Diseño de Modas, pues tenía la idea de crear sus propios trajes de baño.

Yo quise hacer toda mi carrera profesional alrededor de la playa y del surf, es por eso que soy diseñadora de modas de trajes de baño y actualmente tengo mi marca (Bikinis Poly).

Su talento dentro y fuera de las olas se fue notando poco a poco, hasta que dejó el surf recreativo para ser una de las serias competidoras dentro de esta rama.

“Siempre he sido muy competitiva, desde que regresé a Mazatlán, muchos me decían que surfeaba mejor que nadie, ya que cuando regresé llegue con mucha experiencia, surfeando olas grandes y con puros chicos. Y en efecto, cuando empecé a competir, no había nadie como yo, después fueron surgiendo grandes mujeres surfistas, a las cuales empecé a motivar para que siguieran creciendo y llegaran incluso a competir”.

Sierra comenzó a tener grandes logros y justo antes de ir a los Juegos Panamericanos en Perú 2015, la Federación Mexicana de Surf la nombró Team Mánager, lo cual fue un gran reto para ella.

La surfer ha tenido varios logros con el equipo mexicano de Para Surf. Foto: Cortesía│ Martín Díaz

“No teníamos Team Mánager y me pusieron a mí por ser la más responsable, por lo que la Federación creyó que era la más adecuada y me tocó serlo, tengo ya cuatro años siendo Team Mánager de selecciones a nivel nacional y soy la que acompaña a todos los equipos a sus competencias de surf”.

Desde el 2016, “Poly” tomó la decisión de convertirse en la entrenadora de equipos y acompañar a competidores a torneos mundiales con los equipos Open, Junior, Adaptado e incluso de Juegos Panamericanos, donde ha conseguido grandes logros en la disciplina.

“Los Juegos Panamericanos 2019 fueron una experiencia increíble, porque el surf ya es un deporte olímpico, estamos incluidos con todos los deportes y salir a un estadio o una villa olímpica, es una experiencia increíble”.

A los 14 años, “Poly” Sierra comenzó en el surf. Foto: Cortesía│ Martín Díaz

La surfer ha ayudado a que este deporte crezca en el puerto, pues a veces se le ve impartiendo clases de surf a los niños, además de ser un apoyo para el seleccionado Para Surf mexicano.

ESPERA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE

Uno de los logros más importantes en la igualdad de género en este deporte se dio este año, cuando la Liga Mundial de Surf cambió su reglamento para igualar el pago entre hombres y mujeres surfistas.

“En la actualidad, ya hay chicas surfeando al nivel de un hombre a nivel mundial, y pues ahora nos toca a las mexicanas llegar a ese nivel. Tal vez no me vaya a tocar a mí, pero a futuras generaciones sí, por lo que tenemos que trabajar en ellas para que lo consigan”, dice.

“Es importante que más chicas se animen, porque no nomás es un deporte de hombres, por lo que tenemos que fomentar muchísimo el surf femenino en México y en Sinaloa, para que vean que vale la pena practicar este deporte”.





