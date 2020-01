Pieles Rojas invita a formar parte del Try Out femenil

Mazatlán. - Luego de conseguir el subcampeonato de la Liga de Futbol Americano del Pacífico la temporada pasada en la categoría de Lingerie, el equipo de Pieles Rojas Femenil realizará este lunes 27 un try out para quien quiera integrarse a las filas del club.

“Estamos comenzando con la preparación de esta temporada, queremos que las muchachas se empiecen a activar en la parte física sobre todo y la idea es hacer algunos torneos de tochos para que se vayan tomando ritmo” mencionó Guillermo Báez Coach del equipo.

Para participar en el try out, es a partir de los 16 años “en este try out, estamos recibiendo a todas las muchachas que estén interesadas en participar en el equipo, no importa las condiciones físicas, aquí es para analizar las capacidades que tienen para buscarles alguna posición” recalcó.

Por su parte el equipo más pequeño de la tribu participara en un torneo relámpago de tocho bandera del 7 al 9 de febrero, en los que también participaran el equipo de Lingerie, y niñas de 8 años que ya se encuentran entrenando para enfrentar a las escuadras de Torreón y Monterrey.





PARA SABER

Este lunes 27 en punto de las 19:00 horas en el campo Sean Taylor ubicado en el Fraccionamiento Terranova sobre la calle Quebec, a espaldas del coto 1 de Real del Valle. Para mayor información marcar al cel. 6699-949011 con Guillermo Báez.









