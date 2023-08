Pese a salir sin decisión, José Urquidy confía en que llegará el triunfo pronto

Mazatlán, Sin. -José Urquidy realizó ayer 100 lanzamientos ante los Medias Rojas de Boston, en un juego donde salió sin decisión y dejó ir la oportunidad de tomar el liderato del Oeste de la Liga Americana, con la derrota de Astros en extrainnings 7-5.

Aunque tuvo muchos lanzamientos al plato, el porteño sólo pudo trabajar cuatro entradas con dos tercios, y un solo ponche logró, por lo que tendrá que trabajar más en su comando de pitcheo, para buscar la victoria en su próxima salida con Astros.

“Por tratar de no tirar en la zona, de que hicieran swing, y fue algo que me afectó en mi salida, además de las carreras que recibí”, explicó el pitcher mazatleco, luego de haber comprometido a Astros con la derrota.

Urquidy, estuvo tirando rectas fuertes entre las 95-96 millas por hora, pero no pudo ser consistente en sus lanzamientos, que es algo que ha venido arrastrando desde su regreso de la lesión y sus números en ganados y perdidos va de 2-3 en apenas nueve aperturas.

“De los ponches creo que Verlander me los robó todos (ríe). Creo que ellos salieron muy agresivos y atacaron muy temprano, sentí que mi recta iba muy bueno, pero de todo lo malo, bueno, de que sentí mis pitcheos bien, solo que no estaban en la zona y esta salida me sirve de experiencia, con un ponche” agregó.

Ha sido criticado en redes por su propia afición

El tener salidas malas con Astros, han hecho que el porteño sea criticado fuertemente por la propia afición de Houston, ya que no ha podido pasar más allá de la sexta entrada, que es algo de que la fanaticada se ha quejado y al tener seis pitchers abridores en la rotación, creen que Urquidy no merece estar en ese lugar, pese a la confianza que le ha dado Dusty Baker.