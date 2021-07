Pese a no alcanzar el podio se siente feliz

Culiacán, Sin.- La ciclista sinaloense Yareli Salazar Vázquez reconoció que se siente muy feliz por su debut en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Circuito Internacional de Fuji.

“Estoy muy feliz, ha sido un sueño estar aquí. Desde la organización de los Juegos Olímpicos, como te tratan, las personas en la ciudad, la verdad que todo ha estado muy bonito, estoy muy feliz de haber vivido esta experiencia mi debut en Juegos Olímpicos en ruta”, expresó vía telefónica a prensa ISDE.

“Estoy muy feliz de estar aquí, muy agradecida con el Instituto Sinaloense del Deporte, con el Gobierno del Estado de Sinaloa, con mi familia, con mis amigos, compañeros, quiero agradecerles por siempre estar detrás de mí apoyándome”, dijo la joven quien ya vuela a tierra mexicana.

Salazar Vázquez, no tiene límites, ya piensa en París 2024, “Esto no se queda aquí, estoy feliz de haber vivido esta experiencia, un poco decepcionada porque no se obtuvo un resultado que quería, pero para París 2024 sé que ya con la experiencia que agarré aquí voy a hacer un mejor papel, seguimos para adelante”, expresó.

EL ABASTECIMIENTO LA REZAGÓ

Yareli se mantuvo en el pelotón durante gran parte de la carrera que tuvo un recorrido de 137 kilómetros, con la participación de 67 ciclistas de 40 países.

“Disfrute mucho la competencia, hacía demasiado calor, 42 grados, con 90 por ciento de humedad, las condiciones estaban brutales, pero aun así me sentía súper bien, me sentía fuerte”.

Foto: Cortesías | REUTERS

“Nuestro carro estaba en el número 18 de la caravana, el agua nos duraba fría de 5 a 10 minutos yo tenía que estar bajando al carro hasta el carro 18 para agarrar agua fría, hielo para ponérmelo en la espalda porque era una exageración el calor, arrancamos a la una de la tarde, era cuando estaba más fuerte”, explicó.

Salazar Vázquez explica que el abastecimiento en pie tierra tenían el equipo de México debía estar al principio de la subida de los 40 kilómetros para poder terminar estar subida con agua y no estuvieron ahí, “me aventé casi 25 kilómetros subiendo sin agua y ya no pude más, era mucha la desesperación que sentía la boca seca, fue horrible. Decidí bajar al carro, ya faltaban 5 o 4 kilómetros para terminar esa subida, cuando regresé del carro, ya traía una fatiga muy fuerte, en eso empezaron ataques muy fuertes por parte de Holanda, el grupo se estiro, intenté estar ahí, pero ya venía con un desgaste la verdad me fue muy difícil mantenerlo, di todo de mi para poder incorporarme”, relató vía telefónica desde tierra olímpica.

Continúo explicando el motivo por el cuál aparece entre las 19 ciclistas que no concluyeron la competencia, “Cuando se llegó al circuito final, desgraciadamente la organización, cuando pierdes cinco minutos antes de llegar al circuito final ellos te sacan, por lo mismo para que no haya problemas dentro del circuito. Me tocó mala suerte, y así es el ciclismo, a veces te toca todo excelente, a veces todo mal, puedes ser la más fuerte y no ganar, así es esto”, puntualizó.

