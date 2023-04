Pedro Márquez Urquiza ha sido el juvenil destacado de Venados Basketball

El jugar en el Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (CIBACOPA), cada vez se vuelve más complicado, debido a la competencia que hay con los jugadores nacionales y los propios extranjeros, algo que está haciendo muy bien el novato Pedro Márquez Urquiza.

Márquez empezó la campaña 2023 de una forma un tanto tímida, pero ha venido de menos a más, acumulando minutos y por lapsos siendo uno de los canasteros destacados de la quinteta porteña.

También puedes leer: Venados Basketball cerró en cuarto lugar la primera vuelta del Cibacopa

“Al principio me daba nervios porque me contaron que tuvieron al Novato del Año la temporada pasada en el equipo, al llegar, pues, sí está el compromiso de que siga ese paso”, explicó. “Es una oportunidad muy grande que me dio el coach y el equipo, la verdad la confianza que me han dado me ha ayudado, esperamos hacer un buen papel”.

El nacido en Chihuaha, también sabe que el tener a compañeros con experiencia dentro de la duela lo han hecho crecer, por lo que este proceso en Cibacopa ha sido muy bueno, para lograr escalar en futuro a otras ligas importantes de México.

“La verdad sí he aprendido bastante con mis compañeros de equipo y el coach, las personas que nos han apoyado, me he sentido apoyado en todo momento, hay un poco de nervios, pero vamos a dejarlo todo en la duela”, señaló

Venados tendrá representación juvenil en el Juego de Estrellas

Por segundo año consecutivo, Venados Basketball enviará a su novato al Juego de Estrellas, tal como ocurrió en el 2022 con Frank Acosta, y ahora Pedro Márquez, será el encargado de llevar la batuta por Mazatlán.

También podría estar peleando por ser el novato del año y refrendar el título que ganó el mazatleco Frank Acosta en el 2022.