Patricia Villa es la ‘autoridad’ en la cancha

Mazatlán, Sin. - El trabajo de un árbitro siempre es arriesgado, pues no sólo es enfrentar a los jugadores dentro de la cancha, sino también se debe lidiar con las reacciones del público asistente; además, una mala decisión puede cambiar por completo un juego de futbol.

En Mazatlán, son contadas las mujeres que se arriesgan a tomar un silbato y pitar un encuentro, una de ellas es Claudia Patricia Villa González, que desde los 19 años comenzó en el futbol, en un equipo de su colonia.

Una vez llegaron a invitar a un equipo de futbol femenil, que entrenaba en la cancha de la Flores Magón, ahí fue como empecé, fui evolucionando en mi juego, para cambiar al equipo actual que es Leonas, donde me dio la inquietud de ser árbitro.

Dentro de estos seis años que tiene dentro del balompié, la evolución del mismo ha sido notable dentro del país con la creación de la Liga MX Femenil, teniendo una posibilidad de que muchas niñas se abran paso en el deporte.

En mi inicios no había torneos juveniles, las niñas chicas no tenían categoría un Sub 15, Sub 17, sólo puro estatal, donde me tocó participar en uno aquí en Mazatlán, que nos arrebató Culiacán, el último lo jugué el año pasado.

Su camino como árbitro comenzó en septiembre del 2018, con sólo 23 años, dejando a un lado por corto tiempo su carrera de futbolista.

Yo me interesé primero porque estudio la carrera de Educación Fisca, y yo tengo un amigo que es árbitro también, y me llamó la atención cómo platicaban las jugadas, que a lo mejor uno como futbolista no se imagina.

Por ese amigo, Patricia fue invitada al Colegio de Árbitros Amateur Dragón, para comenzar lo que sería una carrera fructífera como colegiala.

Es mucho de lo que te enriqueces, te da otra perspectiva de juego como futbolista, el saber las reglas de juego y saber todo lo que sé marcar.

Después de varias semanas dentro del curso impartido por el Colegio, la mazatleca tuvo su primera oportunidad para pitar un juego, siendo una Copa Remington la que marcó su debut. “En ese juego tú tienes libertad de estar tú sola en el campo, y recuerdo que fue un encuentro de la categoría osos, siempre es extraño, hacer la marcación, levantar la mano, desplazarte por la cancha, fue muy diferente”.

Pero como mujer, siempre es difícil quitar ese estigma que tiene la sociedad, siempre habrá alguien que desmerite tu trabajo, más cuando tienes un trabajo como árbitro, agrega.

La joven mazatleca busca destacar en el arbitraje. Foto: Jesús Guzmán I El Sol de Mazatlán

En los partidos, siempre es complicado, ya por simplemente ser árbitro eres un símbolo de autoridad en la cancha, hay personas, con que no están conformes con eso y siempre hay comentarios de es que yo si sé, porque soy hombre, es algo con lo que tengo que convivir siempre, incluso con los papás que dudan de la capacidad de una mujer o sencillamente por mi edad.

A pesar de todas esas adversidades, ella ha salido adelante, haciendo una excelente labor al pitar ya varias finales y participar en los encuentros de la Liga Nacional de Futbol, que llegaron muy pronto en su carrera.

Cuando miré la programación de la Liga Nacional, no lo podía creer, yo siempre estuve trabajando para ello y se logró, siendo uno de los torneos importantes en los cuales yo he pitado.

Luego de dar ese paso de la Liga Nacional le llegaría una oportunidad aún mayor, en un nacional femenil, teniendo una convocatoria que jamás se había abierto para ir a Toluca, donde sólo fueron 17 mujeres y cuatro hombres, entre ellas Patricia.

En Toluca aprendí mucho, viendo a otras árbitros, verlas cómo se mueven, la comunicación que tienen dentro de la cancha, eso me abrió la puertas de que en algún momento tenga la oportunidad de participar en algún juego de Liga MX, ya tuvimos ese contacto con la confederación y espero llegar algún día ahí.

Patricia espera que siga creciendo el arbitraje femenil, ya que sólo hay cinco colegiadas en Mazatlán y no pierde la esperanza de que más mujeres se animen y abran paso en este duro pero hermoso deporte que es el futbol.

DATOS

25 años de edad tiene la joven árbitro.

5 mujeres colegiadas en el arbitraje hay en Mazatlán.





