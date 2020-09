Pasión y coraje en dos ruedas

Mazatlán, Sin.- Si se busca en Google la palabra ciclismo, se encuentran definiciones como “ejercicio que se practica en bicicleta, que engloba la velocidad, habilidad y resistencia”. Pero para Carlos Suárez definir ciclismo significa: pasión, entrega y coraje.

Esas palabras las ha llevado consigo desde siempre, desde que supo que la bicicleta sería parte importante en su vida, comenzando como todo niño a rodar por las calles de su colonia y echando las “carreritas” con los amigos del barrio, hasta impulsar un Comité Municipal de Ciclismo como lo hace ahora.

Andar en bicicleta es uno de sus mayores distractores. Foto: Cortesía │Carlos Suárez

Desde los 10, Carlos se puso esa meta, impulsar con todo este deporte, que al principio comenzó como algo recreativo, y ahora es algo más en forma.

“Yo siempre he andado en bicicleta, lo uso y lo usaba como medio de transporte cuando iba a la universidad y a mí me quedó ese gusto por usar la bici. Como fuimos creciendo, nos dimos cuenta que en la cuidad hay muchos ciclistas y en el mundo existen muchos movimientos que se hacen a través de la bici, uno de ellos el deporte y la convivencia”.

Tanto fue el gusto que le agarró al ciclismo que en el año 2000 le entró a ser parte de la organización de una etapa del Mundial de Ciclismo de Montaña que se realizó en Mazatlán.

A pesar de que mucha gente cree que en el puerto sólo existe el beisbol como deporte fuerte, también el ciclismo está dando de qué hablar y muchos mazatlecos le han sacado provecho, tanto que en el 2010, comenzó una ola por la cuidad que hasta la fecha no ha parado, cosa que impulsó a Carlos a crear un equipo de ciclismo de montaña con sus compañeros de trabajo.

“A raíz de movimiento, creamos el equipo de Pumas UNAM y comenzamos a rodar en el ciclismo de montaña, en un grupo reducido y decidimos hacerlo de montaña, para ir a cotorrear, disfrutar los paisajes y explorar algunas países que no se pueden ver desde un carro”.

Foto: Cortesía │Carlos Suárez

El movimiento ciclista fue tan fuerte que desde ese momento nace la inquietud de crear un Comité para tener un control de los ciclistas y sobre todo organizar competencias o rodadas.

“Aquí siempre hay gente muy entusiasta y por ahí del 2012-2013, más o menos, nos reunimos con miembros de otros equipos, para ver qué se podría hacer y comenzamos a organizarnos, a tejer fino, con la intención de que el ciclismo fuera sólo una sola cara y a raíz de eso comenzamos a crear los beneficios que ahora tiene el ciclista en el puerto”.

Esta tarea no ha sido fácil, a pesar de que el Comité lo integran pocos, han sabido llevar por buen camino este deporte.

“Lo de nosotros no es dirigir o imponer, nosotros hemos sabido incentivar este deporte, desde la planeación de ciclovías, por ahí del 2010, donde el municipio nos brindó un espacio en el Malecón antes de que existiera la ciclovía, hasta lo que se ha hecho ahora. Nosotros somos de la idea cualquier espacio ganado para el ciclista es bienvenido, y es por eso que siempre estamos luchando por incentivar este hábito que nos ha beneficiado a todos”, dijo.

Con la conformación de un espacio para el ciclista sobre el Malecón, el Comité Municipal que encabeza Carlos vio una oportunidad con el crecimiento de más familias ciclistas, creando así en el 2018 el Serial MTB, que engloba tres cosas: lo recreativo, la competencia y la convivencia.

Foto: Cortesía │Carlos Suárez

“Nosotros detectamos una necesidad, la primera, mucha gente practicando ciclismo de montaña y la otra, la realización de buenos eventos, no es que no se hicieran buenos eventos, pero sí darle a la gente buenas competencias dentro de este Serial, que no lo organizó yo solo, sino los equipos de ciclismo más organizados de la ciudad hacen esa gran labor”.

A partir del 2018 y hasta la fecha, se realizan seis carreras al año, lo que es una labor titánica para llevar la logística de los eventos, pero que al mazatleco le ha gustado tanto que es una de las actividades más esperadas por la comunidad.

“Nosotros fuimos innovando a base de necesidades, primero implementando un sistema de conteo de tiempo por chips, luego acomodar a todos por su categoría, lo cual era muy complicado y sobre todo integrar la categoría femenil, que poco a poco se han ido integrando”.

El puerto es un lugar idóneo para practicar este deporte y Carlos lo sabe muy bien, sacándole provecho con las rutas que se han incluido en el Serial, donde a menos de media hora del puerto, comienza la parte montañosa y rural del municipio, además de tener 21 kilómetros de Malecón para rodar.

La idea que tiene es que Mazatlán sea una ciudad reconocida por ser amigable con este deporte, en el cual se pueda rodar desde la montaña, hasta la playa.









Lee más aquí ⬇

Deportes Jessica Elizalde Rojas: Belleza de Oro del Ciclismo

Deportes Fernando Angulo y Mariza Rodríguez se alzan con la segunda etapa de Ciclismo