París 2024: ¿Por qué el mexicano Miguel de Lara fue descalificado en los 100m pecho?

Miguel de Lara, nadador mexicano que participó en la prueba de los 100 m pecho de natación, se veía en el siguiente heat eliminatorio de los Juegos Olímpicos después de que terminó en el segundo lugar de su clasificación, sin embargo, antes de salir de la piscina, se dio cuenta que estaba descalificado.

¿El motivo? dio una patada “discordante” o no “compatible”, es decir, un movimiento que realizó no lo permite el reglamento. Cada estilo tiene sus propias reglas y se deben de acatar para que un nadador no quede fuera de una competencia.

En un inicio, apareció el tiempo de Miguel en la prueba de los 100 metros pecho, después lo borraron y se mostró la imagen, en la pantalla, de que no podría continuar en la siguiente fase clasificatoria.

Gossip París 2024: las canciones que sonaron en la inauguración de los Juegos Olímpicos

En el registro dado a conocer por el Comité Organizador, a de Lara sólo se le registró el tiempo de sus primeros 50 metros, mientras que el resto ya no apareció.

A pesar de la descalificación, Miguel todavía tiene la posibilidad de participar ya que estará presente en los 200 metros pecho.

¿Cuándo compite otra vez Miguel de Lara en París 2024?

Esta competencia se realizará el próximo martes 30 de julio en La Dèfense Arena de París, Francia “esa es mi prueba fuerte y estaremos listos”, señaló el tritón mexicano en la zona mixta.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Por lo pronto, el mejor clasificado de la prueba de 200 metros pecho fue Caspar Corbeau de los Países Bajos después de que realizó un tiempo de 59.04; en el segundo escalón quedó Adam Peaty de Inglaterra (59.18) mientras que en la tercera posición se ubicó Ilya Shymanovich, quien compite bajo Bandera olímpica, con: 59.25.

El debut para @delaramiguel en Juegos Olímpicos no fue el esperado 🥹



📷 @LuisGardunoJr



👉 https://t.co/e7vRoDpv9h pic.twitter.com/VV2a01tupm — Esto en Línea (@estoenlinea) July 27, 2024

Nota publicada en ESTO