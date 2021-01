Para Tomás Boy el partido fue muy parejo

Mazatlán, Sin.- El resultado que sacó hoy Mazatlán FC fue del agrado del director técnico Tomás Boy, que consideró que el partido fue muy parejo, a pesar de que sus jugadores no rindieron como se esperaba sobre todo en el segundo tiempo.

Cuando fue cuestionado por la forma de jugar del Mazatlán, ante Santos, el estratega respondió de manera tajante lo siguiente:

“hay que ir partido a partido, nosotros enfrentamos a un adversario calificado, fue parejo tuvimos nuestras oportunidades, pero en el segundo tiempo ellos se nos vinieron encima, cometimos muchas faltas y les favoreció al irse encima de nosotros, el resultado fue justó y el partido fue parejo hasta el minuto 80”.

A pesar de la falta de gol y que no estaba uno de sus mejores hombres en la cancha, como el “Vikingo” Fernando Aristeguiera, Boy enfatizó que no van a depender de un solo jugador y que trabajarán para que el equipo llegue al máximo nivel.

“Fernando es importante, pero no podemos depender de un solo jugador, el muchacho que entró lo hizo bastante bien, pero tenemos que jugar de otra forma, no puedo decir si nos faltó o no, porque tengo muchachos que aún no llegan a su nivel, pero tengo que reconocer que las cosas se pusieron difíciles”:

“El partido fue muy parejo y al principio del primer tiempo tuvimos la más clara de gol y ellos juegan a presionar, por ejemplo en el partido anterior ellos ganan inmerecidamente, tal vez nosotros no tuvimos buen cierre pero estuvo muy parejo”, declaró.

En el bando contrario Almada, no le gustó para nada como se jugó el futbol esta noche para Santos, ya que venían de dos victorias contundentes y le cortan la racha con este empate, que les deja un mal sabor de boca.

“Deja un gustó poco por lo que hicimos en la segunda parte, buscamos más los espacios, jugadas muy claras, Vikonis tapó unas, pero estoy satisfecho con lo que hicimos en el segundo tiempo, pero en el primero Mazatlán nos obligó a perseguir la pelota y vamos a trabajar la definición”

En la semana Santos tendrá que trabajar la definición, ya que tuvieron varias claras sobre el final del primer tiempo, que no pudieron aprovechar.

“Hoy nos faltó definición y lo que más rescató es el ir a buscar el balón, hicimos lo más difícil crear la jugada de gol, pero nos costó aparentemente lo más sencillo, la definición y ellos defendieron muy bien”, finalizó.

















