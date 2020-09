“Para nosotros es importante seguir sumando”, Palencia

Mazatlán FC terminó la jornada doble con 4 puntos, algo que a lo largo del torneo no habían podido hacerlo, tras el empate 1-1 ante Atlas, Juan Francisco Palencia no salió conforme con el empate, pero si destacó el rendimiento de su equipo.

“Siempre sumar es importante, yo creo que el partido de hoy, fue un duelo bastante disputado a pesar de no tener una buena recuperación y nos vamos tranquilos, porque seguimos sumando, que esa es la prioridad”.

Deportes Amargo empate en el Jalisco

A pesar de la buena reacción que ha tenido el cuadro porteño, Palencia sabe que el duelo del próximo viernes ante Cruz Azul será muy complicado para el equipo, por lo que espera tener el mejor cuadro para ese duelo afinando la contundencia en el juego

“Tenemos que mantenernos en esta inercia positiva, y yo la veo en los jugadores y en cada partido que tienen esa convicción, y una de las cosas más importantes que resaltó es que mi tres delanteros han marcado goles y los tres pueden alinear, están dispuestos y están listos”

Otro de los puntos que resaltó Paco de su equipo fue la execelente posesión de balón, pero siguen sin acertar las jugadas de gol que se generan durante el partido, el cual le pudieran dar más puntos y victorias a Mazatlán FC.

Puedes leer: Querétaro salió muy gallo y vencen a Mazatlán FC Femenil

“Nosotros generamos volumen de juego en cada cancha que nos paramos, somos el cuarto equipo con mayor posesión de balón, pero no hemos podido terminar jugadas y esta semana que será larga, tendremos tiempo para trabajar la definición, y no me refiero a mis delanteros, si no al todo el grupo y que para el próximo encuentro lleguen afinados”, resaltó el estratega.









Lee más aquí ⬇