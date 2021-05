Para Miguel Hernández este año fue de mucho aprendizaje

Mazatlán, Sin.- Con un sabor agridulce Mazatlán Femenil cerró el torneo liguero y el año futbolístico con 18 puntos y una derrota en su último partido en el Kraken, siendo el segundo torneo donde el ahora el ex equipo benjamín del futbol femenil, se quedó en la orilla.

Para el técnico, si duda fue un año de aprendizaje y buscarán mejorar a como dar lugar el próximo torneo, el cual se espera que las cañoneras sigan con el mandato de Miguel Hernández en el banquillo.

“Este año futbolístico éramos el equipo nuevo del torneo en el que teníamos la tarea de armar un equipo que nos representará y la verdad este año ha sido un crecimiento para el equipo y he visto a las jugadoras una evolución enorme, tanto de jugadoras como del cuerpo técnico”.

“Me deja una alegría, que cada uno de los integrantes de este proyecto dejamos todo y ese es el equipo, a veces nos pueden salir las cosas o no, pero siempre jugamos con el corazón y queremos que sea un sello del equipo, poco a poco hemos ido mejorando y hemos sido un equipo que estuvimos peleando y eso me parece meritorio y por ese lado una gran satisfacción personal y grupal”, enfatizó el estratega.

Con respecto al descanso y los refuerzos el director técnico del Mazatlán declaró que tendrán un periodo muy amplio para recuperar a jugadoras tocas y planear el siguiente torneo, que arrancará a mediados de julio.

“Vamos a dar unos días de descanso para las jugadoras, ha sido un año de mucho trabajo para todos y un es periodo de recargar pilas, es un periodo amplio para recuperar algunas y que vean a sus familias y después sería volver a formar filas y después armar el equipo con lo que tenemos y crecer”.

Al final de la conferencia de prensa, Hernández felicitó a los ocho equipos contendientes y aseguró que el próximo torneo estarán las moradas en ese lugar privilegiado, peleando el título.





















