Para mí si era penal: Beñat San José

Mazatlán, Sin.- Hoy el Mazatlán FC termina una temporada de mala a regular y todavía en vísperas de clasificar con el rosario en la mano, luego de caer 1-0 ante Chivas en su casa y depender de otros resultados para avanzar al repechaje.

A pesar de que los Cañoneros no obtuvieron el resultado, para Beñat San José, el penal que no le marcó Jorge Isaac Rojas, pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero pesé a tener rabia el español fue conciso en la conferencia de prensa.

Deportes Chivas se queda con el triunfo y Mazatlán depende de un milagro para clasificar

“La primera parte fue un partido de tu al tú y en la segunda parte fuimos mejores, tuvimos más tiros que ellos, y bueno una lástima, eso del árbitro fue penal, penalazo. Lo que más rabia me da es que el árbitro lo había pitado y luego va el VAR y lo anula”.

“Yo no voy hablar de los árbitros voy hablar de mi opinión y eso es lo bonito que tiene el futbol, que le pudimos haber ganado a un equipo de gran historia y resaltar que la Liga Mexicana es muy difícil y veremos qué pasa y estaremos atentos”, explicó

Del tema la clasificación, Beñat dijo que aún mantiene esa esperanza de meterse al repechaje, pese a ser pisoteado algunas veces por los árbitros, pero sin desmeritar el trabajo que ha hecho su equipo durante la temporada, consiguiendo 20 puntos, que para el fueron muy valiosos.

“Teníamos mucha ilusión de ganarle a Clubes históricos y hay que seguir trabajando, tenemos que seguir creciendo como equipo y como club, y ojala podamos clasificar.”

Al español también se reprochó el por qué no ir más ofensivo desde el silbatazo de arranque, metiendo a hombres como Gio Augusto, Rangel entre otros, ya que Mazatlán en algunos encuentros le faltó esa definición y tal vez con esos jugadores dentro, el panorama pudo haber cambiado.

“Creo que el equipo estuvo muy bien, si no juegan de inicio es por algo, pero al final no somos un equipo de nos dedicamos a atacar, pero hay algunos jugadores que le ha costado tomar la titularidad y una de la razón que tuve, es porque no estaban en el nivel a pesar de que yo lo quisiese en el once inicial, mientras el equipo funcione para mi es primordial”, finalizó.

















Lee más aquí ⬇

Deportes Mazatlán FC cae ante Necaxa y complica su pase al repechaje

Deportes Mazatlán FC sale más “Gallo”