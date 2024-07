Para atletas mazatlecos van por el tricampeonato de los Paranacionales Conade

Mazatlán, Sin.-Buscando mantenerse como los mejores del estado, la delegación mazatleca fue abanderada para asistir del 19 al 21 de julio a los Juegos Paranacionales Conade en su etapa estatal, que se disputará en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento María del Rosario Espinoza.

Los porteños saben que en este 2024 tendrán un frente ante el combinado de Guasave, que en los últimos años han compartido la selección de Sinaloa, para los Nacionales, aunque han tenido una buena preparación de la mano de los entrenadores.

El evento se realizó en la pista de atletismo de la Unidad Deportiva Benito Juárez, donde el Alcalde Édgar González tuvo el honor de entregarle la batuta, para dejar el puerto en lo más alto del medallero estatal.

"Así como expresó Ángel, así lo sienten todos, orgullosos, entusiastas, decididos y seguros, por esa razón han obtenido esos lugares, como el bicampeonato. A todos los papás, no se rindan, esto es un gran esfuerzo que vale la pena, yo creo que es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos, el apoyarlos en lo que ellos quieren. Enhorabuena y vamos por el tricampeonato", dijo el Alcalde.

El velocista Ángel Chavarría fue el encargado de dirigir las palabras.

Por parte de los deportistas, el campeón nacional y medallista internacional, Ángel Leonardo Chavarría Macías, fue el encargado de dirigir un mensaje especial para sus compañeros de selección, a quienes pidió apoyarse mutuamente en todo momento, mientras que la corredora Naomy Margarita Ríos Cruz, recibió el honor de ser la abanderada de la selección.

"Quiero que sigan adelante con nuestra misión de ser los mejores y apoyarnos mutuamente, cada uno de ustedes tiene una fortaleza y una habilidad única. No se rindan, no importa lo difícil que sea el camino que tienen ustedes por delante, aunque no puedo estar con ustedes para siempre, agradezco estar con ustedes y presenciar este momento", compartió Chavarría.

Serán 78 deportistas los que viajarán a Culiacán, de las disciplinas de atletismo, boccia, natación y basquetbol, acompañados de 25 auxiliares y entrenadores, así como el equipo interdisciplinario.

Para saber

En 2023 los para atletas porteños lograron 178 medallas en la etapa estatal de los Juegos Conade, siendo 112 de oro, 38 de plata y 28 de bronce; con la marca impuesta, Mazatlán ganó por segundo año consecutivo el primer lugar a nivel estatal e impulso un nuevo record en el deporte adaptado de Sinaloa.