¡Otra vez! Venados se queda sin estadio Teodoro Mariscal Sinaloa

Mazatlán, Sin.- No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue y eso lo confirmó el gobierno municipal, al retirarle el préstamo del Estadio Teodoro Mariscal, a la empresa Espectáculos Costa del Pacífico, la cual es dueña del club de béisbol Venados de Mazatlán.

Luego de que el convenio que habían llegado en el mes de abril del 2020, cuando las autoridades municipales embargaron el inmueble por incumplimiento de contrato y que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres se los prestará para la Serie del Caribe, la cual terminó el 7 de febrero.

Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

El pasado 15 de febrero se terminó el plazo y de nueva cuenta volverá a pasar a manos del municipio, siendo el Instituto Municipal del Deporte, el que se haga cargo del histórico estadio del puerto.

“Por ahí hay un convenio y se están esperando algunas notificaciones, por ahí el IMDEM, es la parte encargada de eso”, mencionó José Flores Segura, Secretario del Ayuntamiento.

PARA SABER

La Serie del Caribe fue el último evento como parte del convenio, en caso de que el club lo requiera, tendrá que pagar un arrendamiento por el inmueble.





