¡Orgullo Mazatleco! Melany Félix hará pruebas con el Club Pachuca Femenil

Mazatlán, Sin.- De la mano de la impulsora del futbol femenil y cazatalentos María Dimayuga, quien en conjunto con Tamara Romero, ex jugadora profesional y ahora está trabajando con Tuzas, la jugadora mazatleca Melany Anahí Félix Marchena, tendrá la oportunidad de hacer pruebas con la filial femenil de Pachuca, en su número proyecto de la categoría de 12 años.

Melany, quien es hija del reconocido futbolista local Jesús “Tilí” Félix, recién llegó a la Academia de Pachuca Mazatlán, antes Femini Club, para ser seleccionada rápidamente por Tamara Romero, con el fin de hacer las pruebas con las Tuzas, del 4 al 10 de mayo.

Puedes leer: ¡A buscar marcas! Mazatlán recibió el Selectivo Nacional de Natación

La porteña, tiene bien claro que ser futbolista profesional es su sueño y que en un futuro, ella estará debutando en la Liga MX Femenil, del cual cada vez apuestan más por el talento infantil, para formarlas.

“Tenemos que demostrar que con esfuerzo se gana todo, con el talento no alcanza y gran parte de mi tiempo he estado en esta oportunidad que se abrió cuando fui a hacer visorias con el profesor Modesto, y le damos aunque no era mi categoría quedamos”.

“Queremos ser futbolista profesional, y me gustaría darle de lleno, estoy contenta y feliz, porque además conoceré a muchas jugadoras buenas”, expresó la mazatleca que está por partir a Pachuca en estos días y que disputa la Copa Mazatlán.

Vivirá una experiencia única

Melany, tendrá la oportunidad de vivir el juego entre Tuzas y Tigres, actuales líderes del certamen rosa, donde podrá conocer a una de sus idolas, Charlyn Corral, referente de la Selección y que al igual que ella comenzó desde muy niña en el balompié.

“Admiró mucho a Charly Corral, deseo platicar con ella y porque no, esperar un intercambio de camisetas”, agregó la porteña.

Esta será una motivación para ella, ya que también abre una brecha, para que más mazatlecas tengan oportunidades, para alcanzar su sueño de ser futbolistas profesionales.