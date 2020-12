Óliver y JC Urías se "roban" el show

Culiacán, Sin.- El año 2020 quedará marcado en la historia del beisbol de las Grandes Ligas por todo lo que conllevó ante la aparición de la pandemia del Covid-19, pero también por los increíbles logros de los oriundos de esta ciudad de Culiacán, Óliver Pérez Martínez y Julio César Urías Acosta.

Ellos alcanzaron hazañas históricas que de paso sirvieron para poner en todo lo alto el nombre de Culiacán y de México en el marco de la disciplina del beisbol.

Óliver aporta los años de experiencia en el mejor beisbol del mundo con 18 temporadas jugadas a ese nivel que simplemente lo ubican en el primer lugar; mientras que Julio César es un joven que apenas se abre camino en las Grandes Ligas, que ya tiene participación en dos Series Mundiales y que en esta última simplemente se consagró como campeón del orbe.

Es oportuno asentar que entre ambos peloteros existen similitudes como el que sean zurdos para lanzar y que son producto de la misma Liga Infantil y Juvenil, la siempre gloriosa Culiacán, Recursos.

Óliver Pérez Martínez, jugando con los Indios de Cleveland, llegó a 18 temporadas convirtiéndose en el mexicano más longevo en la Gran Carpa dejando atrás a figuras mexicanas como Fernando Valenzuela, Aurelio Rodríguez y Juan Gabriel Castro, con 17.

Dicha marca histórica la consumó el domingo 26 de julio –tercer juego de la temporada--mediante labor de una entrada en la que ponchó consecutivamente a Ryan McBroom y Erick Mejía y obligó a rodar a la inicial a Brett Phillips.

Pérez Martínez debutó en las GL el 16 de junio de 2002 a los 20 años de edad y 305 días con Padres de San Diego y en su estancia en el mejor beisbol del mundo ha jugado con ocho diferentes organizaciones.

Durante la temporada 2019, también jugando con los Indios de Cleveland, llegó a los 1,500 ponches en su carrera para convertirse en el tercer lanzador mexicano en alcanzar dicha cifra que sólo Fernando Valenzuela (2,074) y Yovani Gallardo (1,584) habían logrado. Actualmente suma 1,541.

Otros de sus números obtenidos son el haber intervenido en 691 juegos, 1458 entradas lanzadas,760 bases por bolas otorgadas, 73 triunfos, 92 derrotas, cinco salvamentos y 4.35 porcentaje de carreras limpias admitidas.

En todo ese camino ha permitido 1,323 imparables (197 son jonrones) y 773 carreras admitidas.

EL CAMPEÓN MUNDIAL JULIO CÉSAR URÍAS ACOSTA

Superar adversidades para triunfar no es nada fácil, escalar términos como ´prospecto’ a ´promesa’ para arribar a ESTRELLA, no era un camino fácil, pero Julio César Urías Acosta, un fiel devoto de Dios estaba destinado para ello.

En su momento lo dijo y quedó bien grabado en la memoria de muchos: "Así es como funciona Dios. Me dio un ojo izquierdo malo pero un brazo izquierdo bueno".

Y es que JC Urías se sometió a una cirugía electiva para corregir la afección del tumor benigno en el ojo izquierdo.

El oriundo de La Higuerita, Culiacancito, que nació el 12 de agosto de 1996, debutó el 27 de mayo de 2016 y dos años posteriores llegó a su primera Serie Mundial.

Pero su consagración sucedió en este 2020, aquel 27 de octubre, en el sexto juego de la Serie Mundial frente a Rays de Tampa Bay al efectuar un relevo perfecto de tres entradas y cerrar con un sonoro ponche frente a Willy Adames, para entonces realizar un festejo muy peculiar, donde desfogó toda la energía acumulada a lo largo de la temporada, habida cuenta que realizó labor de abridor, relevo corto y largo, pero él cumplió a cabalidad cada tarea, cada prueba, que le exigió su manager Dave Roberts.

Urías Acosta se apuntaba juego salvado para la obtención del campeonato, mientras que el otro mexicano (Nayarit) Víctor González, aspiraba al triunfo.

A lo largo de la temporada, JC Urías no le falló a su estratega, no se falló así mismo y no le falló a los mexicanos que creían en el él.

Tuvo actuación en 11 juegos, logró marca de 3-0 en triunfos y derrotas, ponchó a 45, permitió 20 carreras limpias para porcentaje de carreras limpias de 3.27.

A eso habrá que agregarle que en la serie divisional ante Bravos de Atlanta había lanzado tres capítulos perfectos perfilando a la Serie Mundial a Dodgers de Los Ángeles.

No se trató de un simple éxito, sino que se trataba del sexto en postemporada, superando en ese casillero a la Leyenda llamada Fernando "Toro" Valenzuela.

Gracias a todo lo que ya le había demostrado a Dave Roberts, fue elegido para abrir el cuarto juego de la SM y laboró por espacio de cuatro entradas y dos tercios dejando adelante a Dodgers por 3-2, cotejo que al final perdieron 8-7.

Pero bueno, el destino le tenía deparado algo mejor, simplemente para lo que él trabajó en años anteriores, su consagración y vaya de qué forma:

Campeón Mundial, logro que muchas estrellas con infinidad de años en Grandes Ligas, no alcanzan siquiera a saborear.

















