Odio perder de esta forma: Tomás Boy

Mazatlán, Sin.- Para Tomás Boy, la derrota de su equipo esta noche, la tomó con mucha serenidad y enfatizó que hoy es un nuevo Mazatlán a pesar de que el equipo no ha tenido esa contundencia de gol, que el quisiera.

“El resultado, es como es, esos son los hechos, hemos perdido el partido, hemos tenido un error, que no tiene nada que ver con el autogol, fue un error de salida que cayó en el marcador, pero el equipo jugó bien y es importante ver que el equipo tuvo un equipo bueno”.

“Tuvimos nuestras oportunidades, creo que si nos hubiéramos ido arriba en el marcador, hubiera sido otro juego, hoy somos otro equipo a como inicio el torneo y estoy conforme con ello”, destacó el técnico cañonero.

El “Jefe” sabe que el partido fue muy bueno para ellos, pero siente que las pocas jugadas que generaron, pudieron marcar la diferencia en el marcador.

“Evidentemente el aspecto contundencia, ha estado en todos los partidos, tuvimos un par de jugadas y no llegaron, el gol de hoy ha sido un accidente de juego y a veces pienso que la cancha no nos favorece, los jugadores se quejan de lo duro que está, pero la cancha es para los dos, pero en realidad, no fuimos puntales, si hubiéramos sido puntales de otra cosa estuviéramos hablando”.

Con respecto al autogol de José Ortíz, Boy dijo, “odio perder de esta forma, hablar de injusticia no lo es, por que ellos metieron el gol, lo que si es que tenemos que trabajar en meter más goles que el adversario, porque de eso se trata este juego y si hubiéramos metido el gol de otra cosa estuviéramos hablando.

El “Jefe” tiene dos semanas para trabajar en los errores que tiene el equipo, para el cierre del torneo. Foto: Cortesía │ Mazatlán FC

Por su parte el técnico del América, Santiago Solarí, aceptó que Mazatlán fue un rival muy complicado y muy duro, más cuando el equipo está en casa.

“Fue un partido muy duro, muy disputado, tal vez con un primer tiempo donde tuvimos acercamientos y control, ellos son un equipo que te saben jugar al contragolpe y un segundo tiempo donde fue un ida y vuelta y después de gol, nos mandan mucha gente de ataca, Mazatlán se hace muy fuerte en casa, pero nosotros venimos y competimos”, finalizó el técnico argentino.









