Nunca imaginó llegar a dos mundiales

Culiacán, Sin.- Con una trayectoria de 20 años practicando el triatlón, Gilberto Berrelleza Reyes nunca imaginó que se convertiría en uno de los sinaloenses en competir en dos mundiales, en Cancín y Australia, en donde logró codearse entre los grandes.

“Han sido muy bonitas experiencias, la verdad, algo que nunca me imaginé porque de niño no tuve la fortuna de hacer ninguna actividad física, hasta que llegue a la Escuela de Educación Física de la UAS”, expresó.

Nacido en un ranchito de Sinaloa de Leyva y adoptado en Culiacán desde hace 22 años, sus inicios en el deporte fue la pista de atletismo, lo que al final considera su fuerte.

“Recuerdo que el maestro Federico Fragoso me ayudó mucho para practicar la natación. Cierto que aprendí hacerlo en los canales, pero la técnica fue en la alberca de Ciudad Universitaria, por lo que con el paso de los año me dio también por practicar el ciclismo, aunque con muy pocos medios, el me ofreció el cuadro, otros las llantas y a como pudimos armamos la bicicleta, para llegar a lo que es el triatlón”, reconoce.

El ahora director de deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, manifestó que de niño no sabía lo que era hacer actividad física, solo lo que veía en la televisión, sin imaginar que un día sería señalado en su visita al rancho que lo vio nacer con Gilberto el deportista.

Recuerda que fue en el 98 en un día del estudiante, donde ganó su primera prueba en CU.

Fue en el año 1999 donde tuvo su primera competencia oficial, en la Universiada Nacional en Colima, en donde por cierto finalizó en el sitio número 10.

Un año más tarde tomó parte en su segunda Universiada Nacional, en Tamaulipas, además de que empezó a integrarse a las competencias oficiales que organiza la Federación.

“Hay un circuito anual que promueve la Federación en donde vas a ganarte un lugar en el ranking nacional para otras competencias, solo dando las marca y yo la verdad no necesitaba de competir en todas, con unas dos la hacía para ganarme un lugar a competencias mundiales”, destacó.

Su fuerte es el atletismo al registrar 32 minutos en los 10 kilómetros y en el ciclismo había gente que traía bicicletas de hasta 100 mil dólares y aún así les daba la pelea. Lo que se le hacía más pesado era la natación porque sentía agotamiento en los diez metros.

Una de las anécdotas que no olvida Gilberto Berrelleza, es una competencia en la pista de tartán de Ciudad Universitaria en donde le ganó a los favoritos, entre ellos el “Chino” Varela, y el reportero Fausto Castaños no olvida que le dijo…mira este con esos “tenones y ese chorón”, les ganó a estos que llevan años en la pista.

“Fue algo complicado adaptarme a todo esto después de llegar de un rancho, la verdad, sin muchos medios, pero a como pudimos logramos entrarle hasta llegar a cosas grandes, creo un sueño que todo deportista sueña”, agregó.

Y efectivamente en par de ocasiones tuvo la fortuna de lograr la clasificación para esos dos mundiales, en Cancún en el 2002, en donde finalizó en el lugar 27 y en el 2018 en Australia.

“Sin duda es algo muy emotivo poder llegar a esas competencias, tener visión de aspirar y llegar, pese a que nunca de niño me vi en el futuro haciendo todo esto, pero cuando empiezas te pones metas y lo más importante, cumplirlas”, ahondó.

Ahora como maestro, Berrelleza Reyes cuenta que algunos alumnos le dicen que no tuvieron tiempo de hacer la tarea por cuestiones de trabajo. “Yo la verdad no es por presumir, pero yo estudiaba, hacía deporte, trabajaba como mesero y hacía la tarea. Todo se puede cuando se quiere”, recalcó,





