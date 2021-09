Nuestro objetivo era sumar, pero no se logró: Miguel Hernández

Mazatlán, Sin.- Hoy Mazatlán FC Femenil, no pudo lograr un resultado positivo, ya que Juárez le dio la sorpresa en los últimos minutos de juego y ahora suma ocho partidos sin poder ganar, convirtiéndose en el único equipo que no ha ganado.

Uno de los objetivos que se planteaba Miguel Hernández, era poder sumar su primer triunfo, pero el resultado fue totalmente adverso, por lo que ahora las del puerto, tienen un panorama aún más complicado.

Deportes Yareli Salazar confiesa que JO de Tokio la dejaron con ganas de volver

“Buscamos el partido, estuvimos siempre intentando, quizás sin tanta claridad en la última zona, pero bueno, en un balón parado tuvimos un desajuste y nos quita ese punto que podríamos seguir sumando”, explicó.

A las del puerto, se les ha visto un poco mermadas en su accionar ofensivo y sobre todo en el balón parado, hecho que las ha dejado en el fundo de la tabla, donde parece muy complicado de salir.

“Tenemos que mejorar la creación de juego, hoy llegamos al medio campo, pero en no pudimos definir en la última instancia. Y tenemos como objetivo dejar el fondo de la tabla, tenemos que ir mejorando, tenemos que ser muy claros, pero hoy no nos alcanza y nuestro primer objetivo era sumar y no descuidar nuestro arco y por momento lo logramos, aunque no se refleja en el marcador”.

LA FEMENIL SIGUE SIENDO UN HOSPITAL

Por su parte las moradas, sumaron dos lesiones más, el caso de la delantera Priscila Gaitán y de la defensora Yuzara López, que abandonó el juego por una molestia. Entre lo positivo, Melissa Arredondo volvió al terreno de juego.

“Desgraciadamente tuvimos dos lesiones, la de Priscila Gaitán y Yuzara López, pero nos ha tocado enfrentar estos obstáculos y desgraciadamente a nosotros, una lesión y un tema extra cancha se percibe. Hoy siento que no lo hicimos mal, pero bueno nos toca así, dicen que el camino al éxito no es ascendente, y creo que estamos en una de esas curvas”, enfatizó Hernández.









