Nos ha costado mucho los partidos: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- El Mazatlán FC sumó su cuarto juego en fila sin poder ganar y tras el empate ante el Atlético de San Luis, el técnico del equipo Gabriel Caballero, enfatizó que el equipo ha ido mejorando pero que le cuesta dar ese salto, para sumar de tres puntos.

“Nos ha costado ganar los partidos, hemos jugado bien, hemos tenido muchas llegadas y a veces sufrimos atrás, hicimos el gol, pero no supimos mantearlo y creo que fue un partido entretenido y creo que nos falta, pero siempre hay un detalle que nos perjudica, pero seguiremos insistiendo, porque estamos más cerca de ganar”.

Puedes leer: Mazatlán y San Luis le regalan un lluvioso empate a la afición

“No es que me preocupe, pero si me ocupo de mejorar para conseguir los triunfos, pero bueno hay cosas que no están al alcance de mis mano, en cuanto a los jugadores, la exigencia, van cuatro juegos, no hemos podido ganar, pero sigo teniendo plena confianza y que vamos muy bien, pronto encontraremos ese equilibrio”, explicó

Aunque los marcadores reflejen un panorama gris, para el equipo morado, ya que no se le han dado los resultados, el técnico también dijo, que el futbol del equipo ha mejorado y que vendrá pronto el triunfo.

Deportes Para este torneo nos planteamos objetivos alcanzables: Gabriel Caballero

“Los resultados han sido pocos justos, pero en el futbol tampoco hay justicia, ya es culpabilidad nuestra, pero siempre busco que el equipo se equilibrado de local o visitante, pero nos falta un poco más y quiere decir que no nos alcanza”.

“Hoy no pudimos mantener el marcador, con Pachuca se nos fue en los últimos minutos, pero hay que tratar que los errores sean los mínimos”, declaró el entrenador, tras ser cuestionado por los últimos partidos.

En el juego ante San Luis, Josué Colmán, debutó con el Mazatlán FC, siendo su primera prueba como cañonero y al preguntarle a Caballero como vio al jugador, el entrenador solo dijo: “Colmán llegó a ser de poco, hoy fue más que probar su adaptación al futbol mexicano y tenemos que tener un poco de paciencia, pero esperemos que se adapte rápido, pero la pelota, la cancha el clima, poco a poco lo hará desarrollar su futbol”.

El ‘Eterno’, también dejó abierta que hay una ligera posibilidad de que llegue un nuevo jugador, por lo que analizarán línea por línea, para ver que más necesita los cañoneros.

“Todavía hay posibilidades, puede llegar alguien, hay tiempo y estaremos analizando si es factible, pero por ahora pienso en lo que hay, es un buen equipo, si bien no hemos ganado el equipo ha jugado bien”.