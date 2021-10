Nos duele la derrota: Beñat San José

Mazatlán, Sin.-Con un duro golpe anímico, terminó el Mazatlán FC la jornada 16, tras ser derrotado ante Necaxa, por un marcador de 2-1, gracias a un penal sobre los 90’ minutos de juego, para dejar herido al equipo Cañonero, que necesitaba esa victoria para tener un respiro en la tabla general.

“Nos duele la derrota, la verdad es que no es injusto, ni justo. La primera parte no estuvimos bien, salimos con 4-3-3 y nos hemos lanzado en buscar el partido en la primera parte, pero hemos sufrido y nos ha costado iniciar. Ellos nos superaron en distintas líneas de juego”.

Deportes Las derrotas siempre son desagradables: Beñat San José

“Por ahí tuvimos una jugada con Camilo que pudo haber sido el 2-1, pero el rival nos apretó mucho, pero hemos hecho un buen trabajo, pero al final el penalti duele mucho y ahora depende de nosotros la clasificación”, explicó Beñat

Definitivamente la jornada 17 será una final para muchos de los equipos que siguen en la pelea, equipos que van a complicar a los de arriba y Mazatlán sabe que ante Chivas no será nada sencillo a pesar de jugar como local.

“La última jornada tenemos como objetivo todos los equipos ganar, sabemos que no es lo mismo clasificar como visitante, pero la mentalidad de meternos, seguimos dependiendo de nosotros el meternos, y sabemos que va ser muy exigente esa jornada y vamos a pelear hasta el final”.

Chivas es un equipo que juego muy bien de visitante, por lo que el meterse en el Kraken el próximo viernes no será complicados para ellos a pesar de que Mazatlán salga mentalizado por los tres puntos.

“Nosotros de visita no hemos hecho un campeonato todo fino, no nos hemos adaptado a la altura al clima, que se yo, pero hemos tenido en las manos el poder ganar, pero no hemos ganado. Chivas tiene buenos números de visita y nosotros en casa vamos a ir con todo, estudiamos cada rival para ver sus defectos y sus virtudes y esperamos ir por el resultado”, finalizó Beñat.









Lee más aquí ⬇

Deportes Beñat contento por volver al triunfo

Deportes Beñat San José salió satisfecho a pesar de obtener un punto en la frontera