Nos declaramos listos para enfrentar a Naranjeros: Sergio Omar Gastélum

Mazatlán, Sin.- Reforzados con Christian Villanueva y motivados por enfrentar al líder de la Liga, como son los Naranjeros de Hermosillo, Venados de Mazatlán se declaró listo para comenzar este 1 de enero la primera ronda de playoffs, ante los 16 veces campeones.

Sergio Omar Gastélum, manager de los rojos del puerto, sabe que el camino no fue fácil, pues con muchas lesiones y ausencias, el equipo pudo cumplir el primer objetivo, dejando atrás la temporada 2021-2022, cuando no lograron clasificar a las fiestas de enero.

“Dimos el primer paso, y muy satisfechos por la temporada que tuvimos, fue una temporada complicada para nosotros, pero afortunadamente pudimos suplir las ausencias que tuvimos y eso nos afectó en el caminar de la temporada y yo les decía a los muchachos, no es como comencemos, sino como terminemos y nos declaramos listos para enfrentar a Naranjeros”, compartió el manager.

Venados careció de falta de producción de carreras durante la campaña

Gastélum mencionó que al elegir a Christian Villanueva en el draft de refuerzos, fue pensado para que ayude al equipo a ser más productivo a la ofensiva, ya que se quedaron cortos durante toda la campaña y no quieren que suceda eso en los playoffs.

Mazatlán tiende a crecerse ante los Naranjeros de Hermosillo. Foto: Cortesía | Venados de Mazatlán

“Nosotros carecemos no solo de una sola necesidad, tenemos necesidades en pitcheo y en bateo, pero la temporada no lo dijo, que no tuvimos producción y por eso se optó por un bateador y al final de cuentas el pitcheo supimos mantenernos y por ellos estamos aquí, hay que decirlo y con la llegada de Villanueva viene a darnos un plus y empuje”, agregó Sergio Omar.

Villanueva contento por reforzar a Venados

El manager, quien conoce perfectamente, se puso en contacto con las Grandes Ligas, para venir a reforzar a Mazatlán, lo que será una oportunidad mayor, en la parte individual para el jalisciense, que la temporada pasada, acarició la gloria con los Charros de Jalisco.