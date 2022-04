No me gustó como jugó mi equipo: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.-El Mazatlán FC continúa acumulando derrotas durante el torneo y a falta de cinco jornadas para que termine el campeonato, los morados aún tienen una mínima posibilidad de meterse al repechaje.

Este juego en particular, ante el Atlético de San Luis, fue uno de los partidos más inconsistentes que se le ha visto a los cañoneros, desde que Gabriel Caballero tomó el timón del Mazatlán, ya que no lograron proponer jugadas claras de gol.

Puedes leer: ¡Qué novedad, Mazatlán FC volvió a perder!

“Fue un partido cerrado, trabado, pero a mí no me gusto como jugó mi equipo, estuvimos imprecisos y cuando parecía que teníamos el juego controlado, llega el gol de San Luis. Duele mucho la derrota y no nos queda más que corregir los errores y enfrentar las cinco finales que les quedan”, declaró al final del partido.

El calendario marca dos juegos muy complicados para los morados, uno en casa ante Cruz Azul y otro más ante el campeón Atlas y Gabriel Caballero sabe de la importancia de sumar la mayor de cantidad de unidades posibles.

Deportes Lo importante es sumar: Gabriel Caballero

“Hoy lo que tenemos que hacer es sumar puntos, creo que tenemos tiempo para salir de este momento y confió en el equipo que vayamos levantando y cuando termine el torneo hacer el rencuentro y para ver que nos alcanza, pero tenemos que seguir en lo que sigue y levantar la cabeza”.

Una de las carencias que tiene Mazatlán, es la nula o la poca falta de creación al ataque, algo que han venido padeciendo todo el torneo y que Caballero, en tres semanas ha intentado hacer dentro del terreno de juego, pero que le ha fallado.

“Tácticamente el equipo está bien, pero nos falta volumen de juego, que lo hacemos por lapsos cortos cuando generamos opciones de gol, y que en cada uno de los partidos son cortos y tenemos que hacerlo durar más. Aún falta esa diferencia, de hacerlo mejor de lo que estamos haciendo, necesitamos más tenencia, pero nos sigue faltando trabajo, esperando que el volumen se comience a dar”, enfatizó.

Del tema del golpe de Nicolás Benedetti, el técnico dijo: “Lamentablemente Nico no estaba bien para estar en la cancha y quedó medio mareado con el golpe y preferimos no arriesgarlo y esperar que este bien y ya veremos en la semana como está, por el momento hay que esperar el parte médico”.