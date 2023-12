No lo dejaron colgar los botines en Mazatlán: Néstor Vidrio se lamenta no retirarse en el puerto

La relación entre el defensa Néstor Vidrio y Mazatlán FC terminó hace algunos días, por lo que la partida del ahora ex capitán, tras tres años de defender los colores morados, dolió un poco en el equipo y en el jugador que tenía intenciones de retirarse con los Cañoneros.

Néstor llegó a los morados tras tener un paso por la Liga de Expansión y tuvo buenos momentos con el Mazatlán, como el gol tan recordado que le marcó al Puebla en el primer repechaje que jugó el Club.

Vidrio se consolidó como el defensa y el capitán del barco muy rápidamente, teniendo temporadas destacadas, pero las lesiones en los últimos semestres le dieron al “Woody” un bajón de juego, hasta perder la titularidad.

“La verdad es que fue una bonita etapa en Mazatlán, a donde yo llegué con una expectativa diferente, porque pasé por momentos difíciles, como quedarme sin equipo, estar dos años en el ascenso, así que cuando llegué a Mazatlán todo era diferente”, explicó Vidrio.

No pudo retirar en el puerto

Néstor aún tenía contrato con el equipo, pero anhelaba terminar su carrera con los Cañoneros, donde seguirá siendo muy querido, pero no pudo hacer ese deseo, por lo que tendrá que buscar acomodo en otro lado.

“Mi deseo y mi intensión, era retirarme en Mazatlán, peo no fue así, no solo depende de mí, sino de otras personas, no se me dio la oportunidad, pero de todos modos me voy muy contento”, remató en la entrevista que le hizo ESPN.

El también ganador de la medalla de oro en Londres 2012, ha dejado un legado por la Liga MX, así que tendrá que seguir su carrera en otro lado.