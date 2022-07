No imaginamos comenzar así: Gabriel Caballero

Mazatlán, Sin.- Tras caer 1-0 ante Tigres y tener muy pocas llegadas de gol para empatar el encuentro, Gabriel Caballero, técnico de los Cañoneros, sabe que no estaba “presupuestado” iniciar de esta manera, por lo que tendrá que adecuar su equipo, para el próximo partido ante Pachuca.

“En realidad no puedo decir que el equipo no intenta, que no hace buenos partidos. La situación es que nos ha costado los inicios y hemos tenido que remar contra corriente, pero intentamos empatar el juego, tuvimos nuestra oportunidades, fueron pocas, sin embargo nos plantamos de tú a tú”.

“Dado a los dos partidos que tenemos de local, no imaginamos comenzar así, pero nos va costar un poco más de lo que teníamos presupuestado, la racha es de dos partidos y tenemos que cortarla lo antes posible. No nos ha alcanzado y tenemos que recuperarnos”, explicó.

Otro de los cuestionamientos que se le recalcó en la conferencia postpartido, es sobre la nula reacción de Mazatlán durante los primeros minutos de juego, ya que tanto como Puebla y Tigres, los tantos fueron tempraneros.

“El equipo no va caer en desesperación, nos ha costado el inicio del partido, porque nos han anotado en los primeros 15 minutos, pero en base a sistema el equipo ha estado bien. Tenemos que estar atentos en los inicios y nunca bajar los brazos”.

“Tenemos que corregir todos la parte de atrás, que nuestro ataque sea de atrás, no vamos a cambiar de ser ofensivos, vamos a corregir, pero esa esencia del equipo no la vamos a cambiar”.

A Mazatlán le quedan ocho juegos de local, en lo que resta del campeonato, y tras ser uno de los equipos que menos ha podido sacar puntos de visitante en los torneos anteriores, Caballero confía en sacar los resultados y alcanzar al menos el repechaje.

“Yo quiero que ganemos de local porque estamos con nuestra gente. El torneo anterior ganamos de visitante, vamos a ir a buscar el resultado, tanto de local como de visitante, al final no podemos hacer una suma, porque faltan 15 partidos y 45 puntos están en juego, tenemos que ir de tres, lo corregiremos . Hoy comenzamos con tropiezos y en Pachuca buscaremos el partido”, finalizó.