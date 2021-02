No hay pretextos jugamos mal y hay que seguir trabajando: Tomás Boy

Mazatlán, Sin.- Hoy por hoy, Mazatlán FC es el equipo más goleado del torneo, en solo dos encuentros le han hecho siete goles y Tomás Boy sabe que los planteamientos no han sido los adecuados ante Toluca primero y hoy ante San Luis.

“Las dos derrotas son doloras y en ambas derrotas ha habido los mismos problemas y mismos errores, no alcanzamos a sobresalir en el desarrollo del juego, algunos errores nos han costado que van directo al marcador que no hemos podido superar”.

“En los tres goles suceden cosas increíbles, pero lo único que resalta esta derrota es consistencia de mi equipo y no está listo, tuvimos oportunidades para empatar el juego pero no las metimos y no tenemos los resultados que queremos y no hay pretextos jugamos mal y hay que seguir trabajando”, expresó.

A pesar de los malos resultados Boy confía en que el equipo pueda reaccionar y meterse en zona de liguilla o repechaje, a pesar de que el equipo va en picada.

“Me molesto lo necesario, pero yo creo que no estamos listos, el deporte en sí es un deporte de errores y ya sabemos que el equipo que comete menos errores es el que va a ganar, pero todo es producto de lo mismo, el equipo necesita crear un trabajo más consistente, el esfuerzo es bueno pero tenemos que poner atención en esos problemas y el campeonato es joven aún”.

Los malos resultados y las goleadas han mermado a Mazatlán. Foto: Rolando Salazar│ El Sol de Mazatlán

Por su parte la contra cara, San Luis, está más que feliz con el resultado que beneficia al equipo rojiblanco y ahora va por buen camino en busca de un boleto a la fiesta grande.

“El resultado fue excelente que fue lo que venimos a buscar y hoy me da alegría de la manera que se entregan y sobre todo ganar de visitante, sabíamos que no iba hacer fácil y creo que estamos en el camino convencidos de lo que estamos haciendo”, declaró Leonel Rocco director técnico de San Luis.













