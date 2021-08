No hay excusas: Benjamín Gil

Mazatlán, Sin.- Mucho se sigue hablando del fracaso que tuvo la Selección Mexicana de Beisbol en Tokio 2020, pues la novena tricolor no pudo ganar un solo juego, en su corta instancia de la justa veraniega, y el pasado miércoles aterrizaron en tierras mexicanas.

El manager de este equipo, Benjamín Gil, ha sido atacado en redes sociales por como jugó su equipo, además mucho se le cuestionó de los jugadores que habría puesto para sus compromisos ante República Dominicana, Japón e Israel, los cuales no pudieron hacerse con la victoria.

“Yo no voy a buscar excusas, no se jugó bien y punto, no voy a andar diciendo, ay que el clima, ay que los uniformes, ay que no tuvimos tiempo para entrenar, nos dio Covid en la Ciudad de México, jugamos mal y eso es todo”, declaró Gil a su llegada a México.

Gil habría declarado que la Selección iría por la medalla de oro, pero las cosas no le salieron como tenía presupuestado, ya que el primer juego cayeron 1-0 ante Dominicana, luego Japón los venció 7-4 y el único pase que tenían para buscar medalla ante Israel, fueron vapuleados 12-5.

“Pudimos haber jugado bien, las cosas no se dieron y la cosa esta clara, en el beisbol hay gente que le va bien y gente que le va mal, Joey Meneses tuvo una excelente serie y no tuvo práctica con otro equipo, pero así son las cosas”, expresó el manager de Tomateros de Culiacán y Mariachis de Guadalajara.

Al ser cuestionado por llevar a jugadores en su mayoría a jugadores de Tomateros de Culiacán a los olímpicos, Benjamín Gil dijo, “Creo en los jugadores, pero el factor más fuerte del equipo mexicano es el pitcheo, así se demostró en Series del Caribe y otras competencias internacionales, se anotaba de cuatro a cinco carreras por juego y con eso se lograba ganar, pero esta vez, en Juegos Olímpicos, no fue suficiente para que se ganaran los partidos”.

El Manager regresará a dirigir a Mariachis. Foto: Cortesía | Mariachis de Guadalajara

Ahora el próximo compromiso de Benjamín Gil es alcanzar el título de la Liga Mexicana de Beisbol con Mariachis, el cual han tenido una excelente temporada con él al frente y buscarán ir por ese campeonato, en su primera temporada dentro de la Liga de verano.

















