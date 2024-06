Nicolás Benedetti comparte su frustración tras volverse a lesionar con el Mazatlán

Mazatlán, Sin. - El futbolista colombiano Nicolás Benedetti compartió su frustración tras sufrir una lesión de meniscos con el Mazatlán FC, lamentando estar fuera de acción nuevamente durante todo el torneo. Benedetti, quien ha tenido una serie de lesiones graves desde su llegada a México, expresó su desánimo a través de sus redes sociales.

El jugador venía de una larga recuperación de una ruptura de ligamentos cruzados, que lo dejó fuera de las canchas por ocho meses. Tenía toda la ilusión de regresar esta temporada, especialmente después de que la afición porteña había pedido su contratación con mantas afuera del estadio.

Benedetti ya fue operado de la rodilla derecha y se encuentra en recuperación. A pesar de ser otra lesión grave, su evolución es incierta, y gran parte de su contrato de tres años con el Mazatlán FC lo ha pasado entre lesiones.

“¿Por qué a mí? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no sé, después de pasar ocho meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde en cada entrenamiento, en cada partido. Hoy la vida me golpea, me siento triste y frustrado porque a pesar de dar mi cien por ciento, mi cuerpo vuelve y me pone un alto”, expresó Benedetti en sus redes sociales.

Esperanza de Regreso

A pesar de su frustración, el jugador de 28 años también manifestó en redes sociales su esperanza de regresar pronto a las canchas y que su evolución sea rápida. Sin embargo, esta lesión lo mantendrá fuera toda la campaña, y no será registrado por el club, que ahora buscará un sustituto para la ofensiva porteña.