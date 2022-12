Nico Benedetti tiene el objetivo claro con el Mazatlán FC

Nicolás Benedetti se ha convertido en un referente para el Mazatlán FC y con la renovación del colombiano, el equipo puede aspirar a llegar a las finales, ya que el tema del repechaje, es un tema común para el equipo a una semana del arranque del torneo.

El jugador cafetalero fue el jugador que se echó el equipo al hombro, marcando tres goles y dando una asistencia y a base de trabajo, se ganó el cariño de la afición en el año que estuvo de préstamo.

“Muy contento por la oportunidad que despostan en mí, la confianza qué hay. La verdad, con muchas ganas, y mucha ilusión, se hizo un gran trabajo y espero ayudar a ser parte fundamental del equipo”.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande, mantenemos la base del torneo pasado y creo que este torneo va a ser bueno, este equipo va a ir por más”, compartió el 10 de los morados.

Deja atrás su paso con el América

Con su traspaso con los morados, con el que tiene tres años, dejó atrás su paso por el América, equipo que lo trajo a México, pero al decidir su futuro de quedarse con los de Coapa o estar con Mazatlán, él se declinó por la oferta cañonera, además de que con Mazatlán tuvo muchos minutos, además de convertirse en ese referente que el club buscaba, para tener un Clausura con altas expectativas.

“Con América viví muchas cosas, fue difícil y aquí en Mazatlán fue volver a retomar el ritmo y es bueno para llegar con el equipo. Las expectativas son claras, el club viene en una transmisión interesante y es hora de dar un paso hacia adelante como institución, estar en la punta y ser el equipo ganador que sea para el club”.

El jugador quiere tener un gran torneo con los morados. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Acogido por la afición

Tras finalizar el torneo, algunos aficionados colocaron mantas afuera del Kraken, para exigirle al Club el fichaje de Benedetti, ya que lo han arropado de buena manera.

“Cuando llegue me sentí muy cómodo, la gente me trató muy bien y el estadio, con la gente me siento querido y es por eso que quisimos renovar tres años más”.

Del tema de la multa, Benedetti dijo que está olvidado y que van por puestos altos de la tabla.

“Nosotros no estamos pensando en lo que es la multa, sino en jugar finales, estar en la punta, este torneo está olvidado. Y me da gusto que se mantenga la base de este equipo”, finalizó.