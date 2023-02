Nace el nuevo equipo Piraras Basketball

Mazatlán, Sin.- Dejando atrás el nombre de Delfines, pero manteniéndose en el Circuito de Baloncesto del Pacífico (CIBAPAC), nace la nueva franquicia Piratas Basketball, de la mano de Jorge Garduño y los hermanos César y Juan Osuna, haciendo una sinergia con los jugadores mazatlecos y la cual debutará en la Liga el próximo 9 de junio.

El nuevo equipo realizó el cambio oficial con liga, dándole el visto bueno el presidente César Ojeda, y hacer la conformación para la temporada 2023, con la meta de traer el campeonato a Mazatlán.

“Queremos cimentar este proyecto, como un proyecto sólido y porque no ser el mejor equipo de la región y de México. Este nuevo equipo tiene como imagen un pirata, sediento de tesoros y nosotros estamos sedientos de campeonatos”, dijo Jorge Garduño, Director General del Equipo.

Esta nueva franquicia llega innovando con su nuevo coach, que será Julieta López, una entrenadora formadora y que tiene amplio recorrido en el baloncesto amateur.

“Julieta es una persona íntegra y se tomó la decisión de tenerla como coach, además de que queríamos hacer algo innovador, el ser la primera entrenadora del Circuito”, agregó Juan Carlos Osuna, Presidente del equipo.

Listo para el nuevo reto profesional

Julieta será la primera entrenadora en el Cibapac, además que no estará sola, ya que tendrá como asistente al también entrenador, José Manuel Guerrero y el fisioterapeuta Orlando Benítez, quienes serán parte de su cuerpo técnico.

“A ellos los conozco (César y Juan Carlos Osuna) desde hace mucho tiempo y siempre he pensado en qué proyectos donde se apoyan jóvenes, no se debe pensar y dije que si a este proyecto. Estoy contenta porque sé que se le dará mucha proyección a los jóvenes y darle ese toque mazatleco”.

Ella está más que lista para enrolarse en el profesionalismo y está más que preparada para dirigir a los jóvenes que tendrá al mando.

“Toda persona que da ese salto de lo amateur a lo profesional, te expones y consciente de eso tomé esa decisión, sabiendo que no es fácil y me estoy preparando para ello conociendo más la liga, y tengo un equipo de trabajo íntegro que me gusta. Es un proyecto nuevo y buscando darle esa protección al jugador mazatleco, netamente nacido en Mazatlán”, compartió Julieta.