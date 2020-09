Muere la leyenda John Thompson, entrenador de estrellas de la NBA

El entrenador de basquetbol universitario John Thompson, formador de leyendas de la NBA como Patrick Ewing o Alonzo Mourning, falleció a los 78 años, informó este lunes su familia.

"Nuestro padre fue una inspiración para muchos y consagró su vida a desarrollar a jóvenes no solamente, pero sí lo más importante, fuera de la cancha de basquetbol", dijeron sus familiares en un comunicado difundido por el equipo de basquetbol de la universidad de Georgetown.

RIP, Georgetown legend John Thompson. pic.twitter.com/PlgXWTcQLw — The Players' Tribune (@PlayersTribune) August 31, 2020

Thompson, quien jugó dos temporadas en la NBA y ganó dos anillos como suplente en los Boston Celtics, se hizo cargo en 1972 del banquillo de Georgetown, en su natal ciudad de Washington.

'Big John' transformó el programa de basquetbol de esa universidad, por entonces de escaso prestigio, hasta convertirlo en campeón del torneo universitario nacional (NCAA) en 1984, con Patrick Ewing como figura en la cancha.

Además de Ewing, que sería elegido en el número 1 del draft y una leyenda de los New York Knicks, Thompson formó a otros tres jugadores que terminarían ingresando en el Salón de la Fama: Dikembe Mutombo, Alonzo Mourning y Allen Iverson.

We lost another gentle giant.



Big John Thompson passed away overnight. Another gut punch.



A leader of men. Fantastic father - and great friend to so many. An incredible role model.



Rest, Coach. Rest, John.🏀🏀💔 pic.twitter.com/dJnU2n7eAy — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) August 31, 2020

"Gracias por salvar mi vida, entrenador. Te voy a extrañar, pero estoy seguro de que nos estás mirando con una gran sonrisa. Daría cualquier cosa por una llamada más tuya (...) hablaríamos de todo excepto de basquetbol. Fue mi mentor, gran maestro, héroe y una figura paterna para muchos de los que tuvimos la oportunidad de jugar para él", dijo en Twitter Iverson, estrella durante una década de los Philadelphia 76ers.

En 1988, Thompson fue el técnico de la selección de Estados Unidos que compitió en los Juegos Olímpicos de Seul, la última integrada solo por jugadores universitarios.

Su equipo cayó en semifinales ante la URSS y logró después la medalla de bronce.

En 1999 Thompson también ingresó en el Salón de la Fama y abandonó el cargo de técnico en Georgetown, que fue asumido en 2004 por su hijo John Thompson III durante 13 años más.

