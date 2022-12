Muere Don Bennett, impulsor del futbol de amputados en México

Mazatlán, Sin.- Uno de los hombres que fueron grandes impulsores del futbol de amputados en México y en Sinaloa, Don Bennett, ha fallecido, dejando con él un gran legado dentro de este deporte, que él mismo desarrolló.

La noticia la dio a conocer el propio club sinaloense, los Zorros, a través de sus redes sociales, quienes lamentaron la pérdida de su co-fundador, quien además ayudó al equipo a ser un pilar importante del futbol de amputados.

“Dios tenga en su santa gloria, al fundador del futbol de amputados a nivel mundial, y al co-fundador del primer equipo de esta especialidad en México, los Zorros de Sinaloa Futbol Club. Siempre estará en nuestros pensamientos y corazones”, escribió Zorros de su cuenta de Facebook.

Una gran labor con el futbol de amputados

Aunque el pasado domingo dejó el mundo terrenal, su legado continuará con el equipo de Zorros de Sinaloa, que junto a Berc Zorian, un turco nacionalizado estadounidense, crearon, para darle un giro importante en la vida de cada uno de los integrantes del equipo.

Fue en el 2010, cuando el proyecto se fue cristalizando, dando así que su proyecto, que inició en 1985 en los Estados Unidos, lo replicaran en México, y hoy en día, este deporte va con mayor crecimiento en el país, siguiendo el ejemplo del equipo sinaloense.

Junto con Brec Zorian, quien fue el primer entrenador del equipo, comenzaron con algunos jóvenes y no tan jóvenes, dejando el claro que la discapacidad, no existe, si no hay voluntad, tal como Bennett, lo venía haciendo, pese al ser también amputado.

“Mi sueño es que todos los amputados del mundo, ya sea de un brazo o una pierna, tengan la oportunidad de jugar futbol”, relató Don Bennett, en una entrevista.