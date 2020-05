Mr. Iguana: Ejemplo de perseverancia

Mazatlán, Sin. En Sinaloa, la lucha libre, no es un deporte de que se dé mucho de hablar, son contados los luchadores que destacan arriba de los cuadriláteros y son puestos en grandes carteleras de las arenas más emblemáticas del país.

En la actualidad, hay un luchador que ha roto todo los estigmas de la lucha libre, que con su personaje y si fiel mascota, ha puesto la mirada de muchos en su trabajo, este es Mr. Iguana.

Deportes ¿Municipio al rescate del Teodoro Mariscal?

Luchador nacido en Culiacán, tiene 11 años de trayectoria en los encordados, teniendo sus inicios en la capital sinaloense. “Recuerdo mi debut, en el parque revolución de Culiacán el 24 de juni0 del 2009, yo comencé a entrenar en el Global Gym, donde impartían clases de lucha libre, de mi generación éramos 11 luchadores en proceso, y solo nos graduamos 4, tuve de profesores a Muralla Negra, El Doberman y el Vampiro Infernal”

Para el luchador el buscar un nombre para su personaje fue sencillo, ya tenía la meta clara de buscar algún animal que representará a su ciudad, “En Culiacán hay muchas iguanas y de ahí me base”

Bajo la inspiración de la Parka, Eddie Guerrero, Rey Mysterio y Great Muta, fue como su personaje evolucionó “de Great Muta tomé algo muy importante, que es su pintura, me gustaba verlo con ese maquillaje arriba del cuadrilátero y de ahí me inspiré, jamás me gustó usar mascara” menciona.

A pesar de tener poco tiempo luchado, Mr. Iguana, tomó la decisión de seguirse preparando, tomando clases de lucha en todo el país, hecho, que al tiempo lo haría describir su estilo, pues este lo ha ido modificando con el paso del tiempo.

“cuando comencé era volador, estando como independiente trate de modificar ese estilo, haciéndolo un poco más recio y aplicando el llaveo y contra lona, pero desde que llegue a triple A, mi estilo es una combinación de todo, llegando al Comedy Wrestling”





También lee: FIFA suspende al presidente de la Federación Haitiana por abusos sexuales





Pero antes de llegar a la empresa fundada por Antonio Peña, el “Culichi” impactó de buena forma en el terreno independiente, conquistando algunos campeonatos” conquisté los campeonatos de pareja de lucha libre real, también el campeonato crucero de Black Mask, conseguí un maletín en la empresa Caos, contra Taurus, y máscaras pues no, pero siempre me he enfrentado a lo mejor de la baraja luchística”

Otras de las hazañas que ha tenido Mr. Iguana fue el representar a México en la convención de wrestling conventions del 2019 en Nueva York.

Su pasó en Triple A, es reciente, debutando en Morelia el 5 de octubre del 2019, estando como en un tipo periodo de prueba, firmando un contrato de tres años “mi llegada a triple A, fue porque Konnan me vio en funciones independientes en Monterrey y le interesó y así fue como me jaló, Dorian y Maricela Peña también quedaron fascinados con mi trabajo” resalta el Luchador.

“Para mí es un sueño, yo llegó ahí con el pie derecho, llego picando piedra, pero ya me había enfrentado a lo mejor de la baraja en México en el terreno independiente, y en triple A, caigo como anillo al dedo, junto a mi personaje y en esa empresa se dan ese tipo de personaje”

Mr. Iguana es uno de los personajes que más gusta dentro de Triple A. Foto: Cortesía de Mr. Iguana





Su evolución dentro de la empresa ha sido buena, teniendo luchas de mano a mano, contra Dr. Wagner, teniendo una buena armonía con sus demás compañeros de profesión, a los cuales ha ido enfrentando a lo largo de su trayectoria.

A pesar de su físico, ha salido adelante, el menciona que a pesar de ser un peso crucero, para él no es un impedimento, siempre da lo mejor de sí “a pesar de ello y de las críticas de la gente y promotores, no le tomó mucha importancia, pues en la cartelera se ve reflejado mi trabajo, pero eso jamás ha sido un impedimento, siempre hay una manera de enfrentarlos con buen movimiento bajo el ring”





También lee: Piojo Herrera, cerca de renovar contrato con América





Para Mr. Iguala la lucha libre en el estado está creciendo, pues algunos de ellos ya han salido a otras partes de la republica a presentarse. “Luché 7 u 8 años en Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, Mochis y me da gusto verlos en otras carteleras, y que bueno que están llegando a picar piedra, a todos los conocí, y siendo objetivos yo jamás estuve arriba de ellos, siempre estuve en las primeras luchas, espero que sigan picando piedra, y lleguen lejos, me considero un ejemplo, porque ahora soy el luchador del Estado que más sale”

“Yo lo que le diría a los demás compañeros, es que confíen en su talento, si no hay oportunidad en su tierra, salgan, si se quedan dónde están, nadie va a venir a llevarte a las empresas, yo me la jugué y aquí estoy, confíen en la gente, ellos los pondrán en las carteleras grandes”

Mr. Iguana, se encuentra sin actividad, pero tiene como objetivo, ser el siguiente personaje de los niños con la partida de La Parka es un hueco que la empresa quiere llenar “jamás voy a suplir a La Parka, pero quieren que tomen la estafeta y lo haré con gusto, tal vez otro de mis objetivos es conseguir el campeonato de parejas mixtos con la Hiedra y tal vez incursionar en las empresas de Estados Unidos que tiene la Triple A”













Lee más aquí ⬇





Local Miguel Canizález y su medio siglo en el mar Deportes Sin fecha definitiva, esperan los futbolistas de Primera Fuerza su retorno Deportes Sigue trabajando el Dojo del Deportivo Benito Juárez en línea