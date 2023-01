Momentos de terror vivió Ivan Pineda el defensa de Correcaminos FC

Culiacán, Sin.- La ola de violencia que se vivió ayer en Culiacán, hizo que el partido de Dorados de Sinaloa contra Correcaminos correspondiente a la jornada número 1 de la Liga de Expansión se suspendiera y así lo vivió el defensa del equipo de la UAT, así lo contó en una entrevista para un medio de comunicación nacional.

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias y las redes sociales y nos avisaron que estaba en una situación complicada. Nos avisan temprano que la ciudad está con mucho movimiento, balazos, bloqueos y nos dieron rápido las indicaciones de quedarnos en nuestros cuartos, de no salir para nada, de mantenernos lejos de ventanas y estamos siguiendo esas órdenes para estar bien”, relató el futbolista de 30 años.

Debido a la violencia el juego que se iba a celebrar el día de ayer estaba programado para las 20:00 horas, con el cuál abrirían actividad del clausura 2023.

Mencionó que siento miedo vivir una situación así , y que se ya ha comunicado con su familia, que evidentemente se preocupó por él tras conocerse los acontecimientos.

Correcaminos tenían reprogramado el vuelvo para el viernes, pero esta cerrado hasta nuevo aviso.

Ambos clubes está en la espera de saber cuándo se estará jugando el encuentro de la jornada número 1.