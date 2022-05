MLB Mexican Power: Cessa y Gallegos siguen dominantes en sus salidas

La actividad del Beisbol de las Grandes Ligas fue muy poca para los peloteros mexicanos, ya que solo Luis Cessa de los Rojos de Cincinnati y Gio Gallegos de los Cardenales de San Luis, vieron actividad.

Tanto el veracruzano, como el sonorense han venido trabajando de menos más en estos primeros meses de temporada, sobresaliendo en sus últimos encuentros por colgar el cero y cumpliendo con las expectativas del manager.

También puedes leer; MLB Mexican Power: Luis Cessa se adjudica su primera victoria de la temporada

Cessa estuvo presente en la victoria de los Rojos de 4-0 sobre los Piratas de Pittsburgh, el cual significó el octavo triunfo para su equipo, ya que son los peores de Grandes Ligas en ganados y perdidos.

Luis entró como relevo intermedio, por el abridor Overton, lanzando una entrada con dos tercios, no le hicieron hit, ni carrera y no logró ponchar a nadie, bajando su efectividad hasta 3.68, algo que ha beneficiado al ex yankee.

Por su parte Giovanni Gallegos poco pudo hacer en la derrota de San Luis 3-2 frente a los Orioles de Baltimore, el “Yaqui” fue el cerrador del encuentro, lanzando una entrada completa y sin permitir carrera.

Sergio Romo ya está a nada de volver. Foto: Cortesía | MLB México

Aunque todavía tiene una efectividad alta de 4.09, el sonorense acumulado una racha de cinco salidas sin permitir carrera, desde que perdió el juego ante los Mets el pasado 25 de abril, se ha logrado fajar.

El “Mechón” casi listo para volver

Sergio Romo, continúa recuperándose de su lesión en el codo y está a nada de volver a la rotación de los Marineros de Seattle. El popular “Mechón” estuvo haciendo sesiones de relevista en Triple A y podría estar listo para esta serie ante los Yankees de Nueva York. Romo no lanza desde el 11 de abril.